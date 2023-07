Na ulici Modřínová vyjely stroje, které postupně ulici frézují. Plánované změny zaujaly Světlanu Čapkovou, která se přišla na práce podívat. „Naštěstí nemám řidičák, takže nebudu muset uzavírku řešit a objíždět to. Pro řidiče je ale možná dobře, že budou mít spravenou silnici, přestože musí vydržet omezení. Ta cesta nebyla v úplně nejlepším stavu. Jen toho hluku bude hodně a nebudu mu moci uniknout, když bydlím poblíž. Možná by bylo lepší, kdyby se ulice nepředělávala naráz, ale postupně,“ okomentovala Čapková.

Úplná uzavírka v Modřínové ulici potrvá od 12. do 16. července. O den později nastane omezení v okolí ulic Bráfova třída, Jungmannova a Nádražní. Výkopy či instalace nových semaforů potrvají až do konce srpna a zásadně ovlivní dopravu v Třebíči. „Z Nádražní ulice bude možno odbočit pouze vpravo. Umožněno bude také odbočit z Bráfovy do Nádražní doprava a z Bráfovy do Jungmannovy doprava,“ řekla Deníku mluvčí města Irini Martakidisová. Naopak průjezd Bráfovou třídou omezený nebude a půjde ji v přímém směru projet tam i zpět.

Uzavírky v Třebíči

Modřínová ulice: 12. do 16. července

Židovské město (ulice Blahoslavova, Leopolda Pokorného, Havlíčkovo nábřeží, Tiché náměstí, Stinná a náměstí Rabína Ingbera): od 14. do 16. července

Ulice Polanka: od 28. do 30. července

Soukopova ulice: od 10. července do 4. srpna

Bráfova třída, Nádražní, Jungmannova: od 17. července do 31. srpna

Dopravu v Třebíči omezí také festivaly. Akce Oživené židovské město zastaví dopravu od 14. do 16. července v ulicích Blahoslavova, Leopolda Pokorného, Havlíčkovo nábřeží, Tiché náměstí, Stinná a náměstí Rabína Ingbera. Kvůli festivalu Polanka Fest pak od 28. do 30. července nepůjde projet stejnojmennou ulicí Polanka.