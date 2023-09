Místo, kterým denně projedou tisíce aut, nyní zeje prázdnotou. Přesněji řečeno, tu prázdnotu vyplňuje těžká technika, zákazové značky, bariéry a dělníci v zářivých vestách. Je pondělí 18. září krátce po sedmé ráno a Kraj Vysočina na kruhovém objezdu u třebíčského Stop-shopu právě zahájil výměnu povrchu. „Krucinál, přijedu pozdě do práce,“ lamentuje Martin Čermák, který zůstal stát před zákazem. „Ve Stříteži je sice napsáno, že směrem na Třebíč je teď silnice slepá, ale říkal jsem si, že to třeba nějak půjde projet. Víte, jak to bývá. Často je zákaz, ale kolem se nic neděje,“ vysvětluje poté, co otočil auto.