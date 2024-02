Třebíč za opravu mostu přes Týnské údolí zaplatí 29 milionů korun

Oprava mostu přes Týnské údolí v Třebíči bude stát více než devětadvacet milionů korun včetně daně z přidané hodnoty. „Práce začnou patnáctého března. Most bude pro provoz uzavřen, k jeho zprovoznění dojde do konce srpna. Nějaké dokončovací práce budou probíhat ještě v září nebo do půlky října,“ nastínil starosta města Pavel Pacal.

Most přes Týnské údolí v Třebíči se bude opravovat, omezený bude i pohyb pod ním v údolí. | Video: Deník/Milan Krčmář

Radnice vybírala z nabídek pěti firem, které chtěly tyto práce provést. Rozhodlo se na základě elektronické aukce, která původní cenu snížila o zhruba třináct milionů korun. Třebíčany čeká další dlouhá uzavírka mostu. Tentokrát nad Týnským údolím Dělníci opraví nejen vnějšek mostu, ale i jeho vnitřní výztuhy. Cesta údolím pod mostem bude také uzavřená. Omezený provoz bude i po cestě od tenisové haly u autobusové zastávky Na Holečku do Týnského údolí. „Tam povede přístupová cesta pro techniku. Zhotovitel bude opravovat i nosníky mostu, takže pohyb po cestě tam také bude určitým způsobem omezen,“ doplnil Pacal. Cesta v údolí je v současné době ve špatném stavu. „Probíhala tam výměna vodovodu. Kvůli tomu, že tam nyní bude najíždět technika, nemělo smysl ji opravovat. S jejím uvedením do lepšího stavu se ale počítá. Nicméně až v momentě, kdy stavba skončí, aby se to zbytečně nedělalo dvakrát,“ řekl dále starosta. MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Most v Třebíči-Poušově se prodraží, je potřeba použít jiné technologie Zdroj: Deník/Milan Krčmář

