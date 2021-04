„Konečně, ta silnice to potřebuje jako sůl. Nedá se tam projet tak, aby člověk na nějaký výmol nenarazil,“ podotkl řidič Kamil Novotný. V Třebíči vznikne další kruhová křižovatka, která napojí nové vznikající průmyslovou zónu.

V Jemnici začala tento týden očekávaná rekonstrukce. „Kilometr dlouhý úsek bude rekonstruován na etapy. V první etapě opraví dvě stě metrů dlouhá část od ulice Lipová po křižovatku na Dešnou s tím, že křižovatka zůstane omezeně průjezdná. Současně stavba začne řešit most přes Želetavku v ulici Na Podolí. V jeho případě zůstane nosná konstrukce, opravy se budou týkat mostního svršku a upraveno bude šířkové uspořádání respektující práce na navazující komunikaci, “ informoval náměstek hejtmana Miroslav Houška.

Dokončení prací na celém průtahu se předpokládá v září příštího roku. Miroslav Houška však upozorňuje, že v zimním období bude průtah zprovozněn v celé délce jak po starém, tak po novém úseku s plnohodnotnou zimní údržbou.

Od dubna je komplikovanější příjezd i do Dalešic, začala totiž generální rekonstrukce průtahu. Městys by při této příležitosti chtěl do země položit nové inženýrské sítě a zrekonstruovat i chodníky. „Trošku máme problém s jakousi časovou osou, práce na silnici začnou v dubnu, to stejné s pokládkou elektřiny do země. My jako městys se teprve na přelomu června a července dozvíme, zda nám vyšel dotační titul, abychom mohli opravit chodníky. Nejspíš začneme trošku se zpožděním, ale budeme doufat, že to vyjde,“ vysvětlil starosta městysu Jiří Loukota.

Významným zásahem bude také nový kruhový objezd, který napojí vznikající průmyslovou zónu Rafaelova I. V Třebíči. „Konkrétně akce proběhne v rozmezí od 21. června až do 24. září letošního roku. Co se týče nákladů, ty se pohybují zhruba okolo deseti a půl milionu korun,“ informoval starosta města Pavel Pacal.

Vybudování okružní křižovatky namísto křižovatky klasické byla podmínka policie pro budoucí stoprocentní fungování. „Je to logické, nejenom směrem k té průmyslové zóně, ale i směrem na druhou stranu, kde se nachází lokalita, směrem k novému hřbitovu, která je podle územního plánu určena rovněž k zastavění,“ doplnil Pavel Pacal.

Krajská správa a údržba silnic plánuje i další akce. „Z dotace na zvýšení bezpečnosti a odstranění nehodových lokalit chystáme opravu komunikace mezi Moravskými Budějovicemi a Jaroměřicemi nad Rokytnou. Bude zde položen dvouvrstvý mikrokoberec, který zajistí kromě prodloužení životnosti silnice zejména zlepšení protismykových vlastností. Cílem je snížení počtu dopravních nehod, kterých bylo od roku 2014 více než padesát,“ vyčíslila Miluše Jiskrová asistentka ředitele KSÚSV.

Dočkají se také některé silnice třetích tříd. „Jde například o komunikaci vedoucí od Sádku až po Šebkovice, s vynecháním průtahu Loukovic, silnici z Vícenic u Náměště nad Oslavou do Žňátek a dojde i na silnici vedoucí z Bačič do Radkovic,“ vyjmenovala Jiskrová.

Dojde i na opravy některých mostů. „Kompletní rekonstrukce čeká most v Bačkovicích a dokončíme i most v Radoticích, který byl zprovozněn v roce 2020,“ doplnila Jiskrová.