Pozemky pro dvacet rodinných domů chystá Třebíč v zahradní čtvrti Nehradov. Nyní rada města vyhlásila výběrové řízení na firmu, která parcely zasíťuje. „Práce tam budou probíhat od 15. října letošního roku do konce října roku příštího,“ informoval starosta Pavel Pacal.

O této stavební akci se v Třebíči mluví už delší dobu, nyní se tedy vše opět posunulo kupředu. Vybudování sítí vyjde podle starosty na desítky milionů korun. „Předpokládané náklady jsou zhruba čtyřicet milionů korun. Asi deset milionů korun je podíl svazku obcí Vodovody a kanalizace,“ doplnil Pacal s tím, že po skončení prací budou pozemky dány do prodeje. „Lze se domnívat, že to bude někdy konce příštího roku. Spíše však na přelomu let 2025 a 2026,“ dodal starosta.

Tyto pozemky budou poslední, které si lidé budou moci v Nehradově koupit. „Pro Nehradov je to finále. Zbylá volná plocha je tam absolutně nedotknutelná z hlediska nějakého dalšího rozvoje,“ vysvětlil už dříve Pacal.