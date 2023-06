Ten kanon se nedá přehlédnout. Stojí na třebíčské Polance kousek od vrat, za nimiž se skrývá krásně zrenovované auto. „Je to Opel Kadett z roku 1938. Po válce Sověti odvezli celou linku, na které se Kadett vyráběl, a začali ho montovat u nich coby Moskvič 400,“ říká Richard Kukla. Jeho předválečný vůz ale není jedinou zajímavostí, kterou budova naproti historickým říčním lázním skrývá. Kukla zde vytvořil celé muzeum zaměřené zejména na druhou světovou válku.

Kukla působí ve zdejším Veteran Car Clubu a klubu vojenské historie Diverzanti z Brandenburgu. Právě dějiny armád ho lákaly už odmalička. „Můj dědeček byl důstojníkem Československé armády. Němci ho na začátku války zavřeli. V roce 1941 ho propustili, ale musel se i s rodinou odstěhovat z Jihlavy, kde tehdy naše rodina žila,“ vysvětluje majitel muzea.

Zbraně, které má v muzeu, jsou samozřejmě už znehodnocené. Přesto zajímavé, mnohé i svými rozměry. „Tohle je sovětský granát větší ráže z houfnice, tyto granáty jsou německé. A tady je jedna z největších vzácností. Je to raketa do raketometu, který vyvíjeli v brněnské Zbrojovce. Nikdy se ale nedostal do fáze sériové výroby, existovaly jen prototypy,“ otáčí sběratel v rukou válcovitý předmět, na jehož spodní straně jsou zřetelné trysky pro raketový pohon.

Staré gramofony

Velkou Kuklovou vášní jsou také staré gramofony. V muzeu jich má hned několik. „Rád je restauruji a spravuji. Všechny jsou funkční. Třeba tento sloužil zřejmě někde v hostinci. V zadní části je vidět, že tam byla nějaká kasička, kam se házely peníze,“ vykládá sběratel a pak položí na plato šelakovou desku, zatočí klikou a z přístroje se začnou linout tóny Mozartovy Malé noční hudby.

Gramofony jsou důkazem, že se Kukla nezajímá jen o vojenství. Některé z vitrín se zaměřují na vyloženě civilní život za protektorátu. „Tady jsou třeba různé druhy Niveí, brousky na žiletky, repliky různých dobových plakátků nebo třeba tehdejší peníze. Tyhle vkladní knížky jsou po mých babičkách. Zůstalo na nich poměrně dost peněz, ale dnes už jsou prý nedobytné,“ usmívá se Kukla.

Předseda Veteran Car Clubu Třebíč, člen KVH Diverzanti z Brandenburgu.

Muzeum se nachází v prvním patře budovy využívané Veteran Car Clubem.

Kukla ji upravil spolu se svými přáteli, z nichž někteří mu také zapůjčili vlastní sbírkové předměty.

Jeho velkým koníčkem je historický Opel Kadett zmíněný v úvodu. Lásku k autům mají v rodině. „Moje babička byla vůbec první žena v republice vyučená jako automechanik. A její tatínek František Sosna, tedy můj pradědeček, měl v Jihlavě generální zastupitelství firmy Praga,“ objasňuje Richard Kukla a přináší velké album, v němž otáčí stránku za stránkou. „Tohle je babiččin výuční list. A tohle sama babička,“ ukazuje fotografii krásné mladé ženy.

Své muzeum rád ukáže každému zájemci. „Buď se s návštěvníkem domluvím na určitý čas, nebo tu často bývám po práci. To sedím dole, něco si kutím a jsem k zastižení. Mohou přijít také rodiče s dětmi. Už jsem tady měl třeba i školáky,“ zve Kukla k návštěvě.