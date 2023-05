/VIDEO, FOTOGALERIE/ Sotva se zprůjezdní jedna část třebíčského průtahu, čekají řidiče komplikace o půl kilometru dále. Důvodem je opět instalace nových semaforů. Ty pod Pasáží na Masarykově náměstí sice začnou fungovat v pátek 19. května večer, ale už v pondělí 22. května ráno vyjedou stavební stroje na nedalekou Sucheniovu ulici.

Průjezd Třebíčí na hlavním tahu u autobusového nádraží se zkomplikuje. Práce potrvají až do konce července. | Video: Deník/Milan Krčmář

V části průtahu podél autobusového nádraží tak lze předpokládat kolony. „Bude zde úplná uzavírka v ulici Vítězslava Nezvala a uzavírka jednoho jízdního pruhu v obou směrech v Sucheniově ulici. Důvodem jsou výkopové práce při úpravě křižovatky a semaforů. Zároveň dojde k přesunu autobusové zastávky U autobusového nádraží na zastávku Autobusové nádraží,“ informovala mluvčí města Irini Martakidisová.

Kolony aut, obtížné přecházení. Třebíč lze projet jen se skřípěním zubů

Uzavírka potrvá až do 30. července. Problémy budou mít tentokrát i chodci, kteří půjdou z Libušina údolí do centra města. Chodník mezi ulicí Na Potoce a úřadem práce bude totiž také uzavřený. Lidé proto musejí jít z Libušina údolí podchodem pro cyklisty na Stařečku a odtud pokračovat do centra po ulici Vítězslava Nezvala.

Není to ale poslední omezení dopravy na hlavním tahu přes Třebíč. „Práce se pak přesunou na křižovatku pod vlakové nádraží a nakonec i na křižovatku u úřadu práce. Termíny uzavírek ale zatím nejsou známé,“ dodala Martakidisová.