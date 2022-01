Zatímco na straně výdajů je zhruba devět set milionů korun, na straně příjmů je to o sto třicet méně – rozdíl se kryje přebytkem z minulých let. Ve výdajové části se skrývala i nenápadná položka „rekonstrukce parní kabiny Laguna“ za 2,4 miliony. Ta zvedla ze židle opozičního zastupitele Jaromíra Baráka z uskupení Třebíč Občanům (TO!). „Z toho má profit soukromý provozovatel, firma Yashica. Vy jí zlepšujete zisky. Odmítáte podpořit živnostníky na revitalizovaném Karlově náměstí, na druhou stranu Laguna má navýšenou dotaci na provoz o milion sedm set tisíc oproti loňsku, navíc se tam kupuje parní kabina za dva a půl milionu. Koho podporujete? Proč jednoho ano, zatímco druhého ne?“ hřímal Barák, ke kterému se v podobném duchu přidali i další zastupitelé za TO!.

Mezi nimi byla například Barákova kolegyně Blanka Kutinová. „Opravdu by mě zajímalo, jak je možné, že tady město investuje do parní kabiny a my přitom nevíme, jestli je Laguna ve ztrátě, nebo je zisková. Kde je ta kontrola?“ chtěla vědět opoziční zastupitelka Kutinová.

Dohadování o ptákovině

Barákova slova odmítl starosta Pavel Pacal a Kutinové zároveň vysvětlil postoj města. „To není profit pro provozovatele, ale pro občany města, kteří služeb Laguny využívají. Parní kabina je součást budovy, tedy nemovitosti, která je v majetku města. Budova tedy nepatří firmě. Je velký rozdíl, když město investuje do vlastního, než kdyby mělo investovat do majetku podnikatelských subjektů. V kabině je prasklina, která je potřeba spravit. Není to investice do nějaké firmy, ale do městského majetku,“ objasnil Pacal.

Nad jednáním zastupitelů kroutil hlavou Petr Svoboda. „Rozpočet města mě zajímá, rád se dozvím, kam peníze půjdou. Že by se ale mohli dohadovat o takové ptákovině, z toho mi zůstává rozum stát,“ komentoval obyvatel města.

Další člen TO! Aleš Novák označil řadu položek v rozpočtu nedostatečně zdůvodněných. „Co se týká dotací, my opravdu přesně nevíme, kam ty peníze jdou. Například v případě hokejové Horácké Slavie je navýšení z devíti milionů na více než deset milionů (jedná se o dotaci pro mládežnické oddíly, poznámka autora). Nemáme tam žádný výhled. Obecně se řekne navýšení cen energií, platy, ale měli bychom vědět, na čem jsme. Chybí analýzy, podrobnější komentář,“ nechal se slyšet Novák.

Výběr z nejvyšších položek v rozpočtu

Revitalizace Karlova náměstí – 67 milionů korun

Záchytné parkoviště v Hrotovické ulici – 15 milionů korun

Revitalizace Hrádku, III. etapa – 12 milionů korun

Bytový dům na Modřínové ulici – 35 milionů korun

Vodovody a kanalizace – 22,6 milionu korun

Dotace Oblastní charitě Třebíč – 14 milionů korun

Dotace hokejovému klubu HS Třebíč pro mládež – 10 milionů korun

Dotace firmě Yashica na provoz aquaparku Laguna – 8 milionů korun

Starosta v souvislosti s tím připomněl, že zastupitelé mohli jednotlivé připomínky vznést před zasedáním zastupitelstva konkrétněji už dříve. „To, že někteří členové této možnosti nevyužijí, aby tam mohli získat detailnější informace, je jejich vlastní odpovědnost. Podrobné zdůvodnění zaznělo na tomto zasedání finančního výboru. Zevrubné zdůvodnění zaznělo v mé úvodní řeči, kde bylo řečeno, že dotace příspěvkovým organizacím, sportovním oddílům a grantovým programům byly vráceny na úroveň roku 2020,“ vysvětlil Pacal.

Diskuse o rozpočtu, který počítá například s více než šedesáti miliony na další část revitalizace Karlova náměstí nebo s bytovým domem na Modřínové ulici za pětatřicet milionů korun, trvala asi tři čtvrtě hodiny. Zastupitelé jej nakonec schválili osmnácti hlasy ze čtyřiadvaceti.