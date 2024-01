Zasedání třebíčských zastupitelů se ve čtvrtek 25. ledna již chýlilo ke konci, když o slovo požádala z pléna Barbora Kočková. A to, co řekla, si radnice rozhodně za rámeček nedá. „Mám tu vytištěnou veškerou komunikaci mezi námi a panem místostarostou Hrůzou, kde pan Hrůza píše, jak třeba mají vypadat gondoly. A víte, když někdo podniká a má na těch pět milionů vydělat ze svého, je to velký rozdíl, než když má plat. Proč nejednáte lidsky? Pro lidi? Copak vy nemáte srdce?“ rozplakala se Kočková, která na Třebíčsku provozuje pouťové atrakce.

Barbora Kočková prohlásila, že vždy jednala s místostarostou Milošem Hrůzou. „Pan Hrůza naši rodinu oslovil s tím, že by pro Třebíč chtěl nechat vyrobit vyhlídkové kolo. Pak jsme se sešli. Ta schůzka proběhla u vás, pane místostarosto,“ oslovila Kočková přímo Hrůzu. „Vy jste nám ukázal, kde to kolo bude stát. Pak byl pan Hrůza u nás doma, kde se na to vyhlídkové kolo už přišel podívat,“ doplnila Kočková.

Rodina nechala zmíněné kolo vyrobit. „Celá rodina jsme si na to vzali půjčku přes pět milionů korun, budeme to splácet řadu let,“ řekla podnikatelka. A zároveň citovala Hrůzovy vzkazy: „Budu se na vyhlídkové kolo těšit. Uděláme všechno pro to, aby vyhlídkové kolo bylo v Třebíči. Udělám pro to maximum.“

VIDEO: Třebíčský advent ozdobí velké ruské kolo. Už stojí na Karlově náměstí

Hrůza následně Kočkovým poslal návrhy na gondoly, přičemž chtěl, aby kolo vypadalo jako obdobné, které viděl v Českých Budějovicích. „Toho jsme se drželi. A když jsme kolo dodělali, pan Hrůza mi zavolal a řekl, že za panem starostou byl pan Jung (jiný provozovatel atrakcí). Vyloženě nám (Hrůza) řekl, abychom nepočítali s tím, že to kolo projde. Celá rodina jsme se psychicky sesypali. Když jsem se zeptala, proč byl vybrán někdo jiný, vy osobně jste mi řekl, že rada města o tom jednala. A že rozhodla proto, že má pan Jung s vyhlídkovými koly větší zkušenosti,“ oslovila Kočková zase přímo Hrůzu.

Její právník prý následně napsal starostovi Pavlu Pacalovi, proč na provozovatele této atrakce nebylo vyhlášeno výběrové řízení. „A víte, jaká byla odpověď? Že město o tom nikdy nejednalo. Že to všechno má na starosti kulturní středisko (MKS)! Takže takhle se toho zbavili!“ podotkla Kočková, která podle svých slov následně MKS nabídla poplatek sto tisíc za provozování kola. „Jenže přišla odpověď, že nemají zájem, protože jednají s jiným provozovatelem. Takže MKS nepotřebuje peníze! Pane Hrůzo, my jsme vám věřili a nikdy v životě bych nevěřila, že se necháte někým takto obalamutit!“

Místostarostovy sliby

Podle starosty Pacala neexistuje žádná písemná objednávka na výrobu ruského kola rodinou Kočkových. Místostarosta Hrůza označil výčitky Kočkové za snůšku lží. „Ano, jednal jsem s rodinou Kočkových. Ale bylo to na základě oslovení pana Chňoupka, který mě požádal, jestli bych s ním zajel ke Kočkovým. Že mi chtějí ukázat, co dělají a co by připravili pro město. Paní Kočková měla do konce ledna dodat vizualizaci toho kola. Po několika mých urgencí nebylo nic dodáno ani do února,“ prohlásil Hrůza. „Kočkovi řekli, že to kolo budou vyrábět, ale že ho také budou používat pro svoje podnikání. Nejen pro tu jednorázovou akci pro město. V mezidobí se ozval další provozovatel, který mi řekl, že s městem jednal dávno předtím, než jsem byl na té prohlídce u vás,“ obrátil se Hrůza přímo na Kočkovou.

Hrůza přiznal, že provozování kola Kočkovým sliboval. „Ale sliboval jsem vám to do doby, než jsem se dozvěděl o druhém zájemci. Druhý provozovatel přinesl prospekty a chtěl, aby se jednalo i o jeho návrhu. Oba návrhy se vzaly do pracovní skupiny Vánoční Třebíč. Byly posouzeny a MKS byl doporučený ten druhý provozovatel. Ano, bylo mi to líto, protože jsem s vámi o tom jednal. Ale já sám o tom nerozhodoval,“ pokrčil rameny Hrůza.

VIDEO: Třebíč rozsvítila svou vyhlášenou vánoční výzdobu, rozjelo se ruské kolo

Podle starosty se skupina Vánoční Třebíč rozhodovala podle dvou kritérií – ukázka kde a jaké kolo v předchozích létech daný provozovatel ono kolo provozoval. Druhé byl bezpečnostní atest a certifikace daných kol.

Opoziční zastupitel Aleš Novák požádal, aby veškeré hodnocení a podklady dodalo město zastupitelům písemně. „To, co se tu stalo, je opravdu nepříjemné. Každý zastupitel by si měl udělat názor,“ podotkl Novák.

Pacal to ale odmítl s tím, že pracovní skupina nepodléhá zastupitelstvu. „Není to orgán města. Žádné zápisy z této skupiny nejsou povinné,“ prohlásil starosta.

Kočkovi poté kolo provozovali u Hausspezi nedaleko Stop-shopu. I toto kolo prý mělo na sobě motivy Vánoční Třebíče. „Kdyby to kolo nemělo platný certifikát, nemohli by ho tam Kočkovi provozovat. A protože mělo výzdobu Vánoční Třebíče, rodina Kočkova asi opravdu počítala s tím, že ho bude provozovat na náměstí,“ zamyslela se Novákova kolegyně Anna Kolaříková.

MOHLO BY VÁS ZAJÍMAT: Jaká je největší ostuda Třebíčska? Stání u Dukovan, pošta, silnice na Meziříčí

Zdroj: Deník/Milan Krčmář