Jan Dvořáček je rád, že se opraví Dvorského ulice. „Vypadá to tam jako na tankodromu, rozhodně to není pro město dobrá reklama. Zvlášť teď, kdy tam po zpřístupnění větrného mlýna míří dost turistů,“ uvedl třebíčský obyvatel. Obavy má o opravy v centru města. „Jen nevím, jak budou místní vnímat rozkopaný střed města. Dva roky bylo zavřené Karlovo náměstí, měli toho plné zuby. A teď se něco podobného přesune o kus dál na Hasskovu a Kotlářskou a k tomu i na Martinské náměstí. Osobně chápu, že to souvisí s celkovými úpravami centra, ale rozkopat ho kompletně, to u mnohých lidí asi oživí staré rány,“ zamyslel Dvořáček.