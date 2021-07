Radnice rozhodla o řadě nových opatření, které mají zamezit přílivu romských obyvatel do centra Třebíče. Mezi zvažovanými úpravami, které mají pomoci s veřejným pořádkem na Karlově náměstí, patří například zákaz žebrání nebo zavedení bezdoplatkových zón. Romy ubytovávají soukromí majitelé, dávky na bydlení jim pak vyplácí stát.

Třebíčská radnice | Foto: DENÍK/ Michaela Hasíková

Vyhlášky, které má radnice v plánu, by mohly začít platit už na podzim. „Mohli by to být už od září. Měli jsme k této problematice koncem týdne schůzku, připravujeme podklady. Musíme jít zákonnou cestou, není to tak, že bychom si udělali vyhlášky jaké chceme, čeká nás schvalovací proces s Ministerstvem práce a sociálních věcí,“ reagovala na dotaz Deníku mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.