Starosta Pavel Pacal to vysvětlil tím, že se situace opět změnila. „Když jsme soutěžili veřejnou zakázku loni, nejnižší podaná cena byla 799 milionů korun. To bylo příliš. My ale předpokládáme, že nyní bude větší hlad po stavebních zakázkách, a proto půjdou ceny dolů,“ zamyslel se Pacal a dal jeden příklad. „My stavební práce soutěžíme v aukcích. Loni v nich firmy nešly s cenami vůbec dolů. Ale teď jsme soutěžili rekonstrukci Nerudovy ulice, kde předpokládaná cena klesla ze zhruba sedmdesáti milionů na třiapadesát,“ upozornil starosta.

Ten také předpokládá, že klesnou ceny bankovních služeb. Tedy, že úroky z úvěrů nebudou tak vysoké. „A do úvěru bychom samozřejmě museli jít. Navíc stadion má své limity. Udržujeme ho, ale v roce 2025 se chceme pustit do kompletní opravy,“ podotkl Pacal.

Zimní stadion v Třebíči se zatím opravovat nebude, cena by byla neúměrná

Opoziční lídr Jaromír Barák s Pacalem částečně souhlasil, měl ale výhrady. „Zdá se, že město chce stadion rekonstruovat v takovém rozsahu, jak nastínilo dříve. Úrokové sazby asi půjdou opravdu dolů. Ceny stavebních prací dle mého názoru ale porostou,“ varoval Barák.

Půlmiliarda je podle něj značná suma. „Za rekonstrukci je to hodně. Určitě by se mělo vše znovu posoudit. Třeba Jihlava bude mít úplně novou halu, tak by stálo za úvahu zjistit, zda by se třeba nevyplatilo jít také touto cestou. Problémem třebíčského zimního stadionu navíc je, že stojí uprostřed města. Bývá tam problém s parkováním. Plocha v ulici Kateřiny z Valdštejna náporu aut nestačí,“ řekl lídr opozice, jemuž se nelíbí ani neustálé obraty, které město se zimákem provádí. „Před volbami představitelé města řekli, že stadion opraví. Nalákali tak hokejové fanoušky, aby je volili. Hned po volbách od toho záměru upustili. To nasvědčuje populismu. A teď zase říkají, že chtějí stadion opravit. Těžko se v tom pak vyznat,“ doplnil Barák.

Zimní stadion města Třebíče

Jeho současná podoba pochází z konce 70. let minulého století.

Při rekonstrukci by měl dostat zcela nové zázemí, technologie, inženýrské sítě atd.

Předpokládaná cena byla loni asi 530 milionů korun.

Programové prohlášení.

Pro opravu stadionu je všemi deseti Jakub Benda, který pravidelně chodí fandit Horácké Slavii. „Stoprocentně s tím záměrem souhlasím. Viděl jsem i grafické návrhy, jak by měl stadion po rekonstrukci vypadat. Moc se mi líbily. Kdyby to dopadlo takto, bylo by to úplně super,“ komentoval Benda.

O generaci starší Miroslav Pavlíček je trochu více skeptický. Na hokej v Třebíči sice nechodí, ale výsledky hokejistů sleduje. „Jsem rád, když kluci hrají dobře. Hokej tu má tradici a hráči i fanoušci by si lepší zimák zasloužili. Ale ta cena bude asi strašně vysoká. I kdyby to mělo zůstat na té půlmiliardě, přijde mi to hrozně moc. Je jasné, že zadarmo to nikdo stavět nebude. Ale v téhle době je opravdu nutné držet se trochu při zemi a pořádně vše zvážit,“ řekl Pavlíček a poukázal na peripetie, které se svým stadionem řeší Jihlava. „Tam cena za nový zimák vystřelila o nějakých šest set milionů výš. Podle mě dopadne tak, že stadion ani nepostaví, nebo se město strašně zadluží. Toho by se Třebíč měla vyvarovat,“ apeloval Třebíčan.