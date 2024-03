Až se za několik let podívají obyvatelé jižní části Třebíče z okna, budou mít před očima zcela jiný pohled než nyní. Tam, kde jsou teď pole a louky, vyroste zcela nová čtvrť, ve které najdou domov stovky lidí. Vybrat si budou moci z bydlení v rodinných domech, ale i v domech bytových. „Dřív jsme tu byli jako na konci světa. V zimě stačilo nazout před barákem běžky a hned jsme byli v polích. Nyní bude zástavba končit až skoro na Terůvkách. Třebíč se zkrátka rozrůstá,“ podotkla Anna Svobodová, když se o tomto záměru dozvěděla.

Desítky řadových domů, dvě stovky bytů. Třebíč se rozroste jižním směrem

Tato seniorka bydlí ve čtvrti Horka-Domky a stejně jako její sousedé sleduje, co vše se tam v poslední době staví či postavilo. Kromě supermarketů či baseballového hřiště je to třeba nová čtvrť rodinných domů za poliklinikou Vltavínská. Tyto domy už mají své obyvatele – ale ve srovnání s tím, co se chystá nyní, je to jen slabé kafíčko. Jen vyvolávací cena pozemků, které město pro tento záměr hodlá nabídnout v elektronické aukci, činí v součtu více než dvě stě milionů korun.