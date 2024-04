Problém tkví v tom, že radnice s tímto už nepočítá. Zastupitelé schválili záměr prodeje pozemků kompletně s tím, že developer na něm postaví všechny byty čistě pro komerční účely. „To se mi nelíbí. Mladí by měli dostat možnost bydlení. A stejně tak by se měly stavět i domy s pečovatelskou službou. Vždyť populace stárne a lidí, kteří budou tyhle domy potřebovat, bude čím dál víc,“ uvedla Alena Slabá z Třebíče.

Radnice podle něj situaci přehodnotila. „Město skutečně uvažovalo, že zde část těch bytových domů bude mít pro vlastní účely. Stejně tak má tuto úvahu i v případě Modřínové ulice,“ potvrdil Pacal s tím, že následně se radnice seznámila se stavem žádostí o byty v DPS a byty v domovech pro seniory. „Město pak usoudilo, že pozemky na Vídeňském rybníku oddělovat takto nebude. Nechá si pro tyto účely pouze pozemek na ulici Modřínová,“ vysvětlil starosta.

Pro mladé i seniory

Na Modřínové ulici postavilo město bytový dům s jedenácti startovacími byty určenými pro mladé páry a čtrnácti byty sociálními. To ale podle zastupitele Baráka nestačí. „Nájemních bytů za přijatelnou cenu je v Třebíči pořád málo. Mladí lidé odcházejí, protože zkrátka na komerční nájem nemají. Je naprosto běžné, že spousta měst v téhle době staví nájemní byty. Existují dotační programy státu na nájemní byty, existují plány na družstevní výstavbu. Město na to ale rezignuje a z nějakého důvodu pozemek prodává celý, místo aby si pětinu nechalo a vyšlo vstříc potřebným občanům Třebíče,“ podotkl Barák.

Podle jeho stranické kolegyně Blanky Kutinové je podobná situace i u DPS a domovů pro seniory. „Zarazilo mě, že podle průzkumu, který si město udělalo, nejsou domy pro seniory potřeba. A přitom pokud vím, nedostatek lůžek je tam pořád veliký,“ zamyslela se Kutinová.

Ceny bytů jsou nesmyslně vysoké, Třebíč vzhlíží k nájemnímu bydlení

Tyto domovy zřizuje Kraj Vysočina, přičemž jeden DPS stojí i v těsné blízkosti Vídeňského rybníku. Pacal, který je zároveň i krajským zastupitelem, prohlásil, že kraj má pro každé město určité kvóty. „Neříkal jsem, že místa v domovech pro seniory nejsou potřeba. Kraj Vysočina má síť poskytovatelů sociálních služeb a na každé území, čili i na město Třebíč, má vyčleněnou kvótu míst, kterou dotuje právě z té krajské sítě. Kdybychom zde vybudovali domov pro seniory, nedostal by další místa v této síti. Tudíž senioři, kteří by tam chtěli bydlet, by služby museli platit komplet celé,“ upřesnil starosta.

Ten se ohradil i proti Barákovu tvrzení o nedostatku nájemních bytů. „Město vlastní mimo toho domu na Modřínové ulici pět set bytů. Dům na Modřínové stál osmdesát milionů korun. Aby město aktivně ovlivnilo trh s nemovitostmi, muselo by takových domů postavit asi dvacet. A na to prostě město nemá, protože nemůže fungovat jako developer,“ uvedl Pacal. „My teď nabízíme zastavění prostoru na Vídeňském rybníku s tím, že ten developer to pak může řešit buď formou prodeje oněch bytů, nebo i formou nájemních bytů,“ dodal Pacal.

Zastupitelé záměr prodeje pozemků schválili před několika dny při jednání zastupitelstva města. Podmínky elektronické aukce obsahují i náležitosti týkající se následného nakládání s pozemky a vystavěnými domy. O tom, zda developer bude nabízet byty k prodeji či nájmu, se v podmínkách nehovoří. Je to tedy skutečně čistě na jeho uvážení.