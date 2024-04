Pozemky pro téměř padesát rodinných domů a pro stavbu bytových připravilo k prodeji Město Třebíč. Oba pozemky jsou na jihovýchodním okraji města v lokalitě Vídeňský rybník, navazuje na zastavěné území v ulicích Vltavínská a Na Hvězdě.

Vizualizace veřejného prostranství v lokalitě Vídeňský rybník. | Foto: Město Třebíč

Výměra pozemku pro bytové domy je téměř čtyřiadvacet tisíc metrů čtverečních. „Na pozemku je pět stavebních sektorů, které jsou dále děleny na další dva až tři stavební bloky. Celkem zde vyroste zhruba dvě stě dvacet bytů. Součástí pozemku je veřejná zeleň, chodníky, hřiště a podzemní kontejnery na tříděný odpad,“ popsala mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.. Elektronická aukce tohoto pozemku proběhne letos v létě, konkrétně 12. srpna. Vyvolávací cena je 125 milionů korun.

Výměra pozemku pro rodinné domy je více než pětadvacet tisíc metrů čtverečních. Tento pozemek je rozdělený na šestnáct stavebních bloků s celkem osmatřiceti pozemky pro řadové a rodinné domy. „Výměra jednotlivých parcel je přibližně od dvou set do pět set šedesáti metrů čtverečních. Také v tomto sektoru je počítáno s veřejnou zelení, parčíky, chodníky, hřištěm, parkovacími plochami a podzemními kontejnery,“ sdělila mluvčí. Elektronická aukce tohoto pozemku bude o den později, tedy 13. srpna. Vyvolávací cena je 114 milionů korun.

Vyplněnou přihlášku do každé aukce musí zájemce nejpozději do 25. července 2024 doručit na Městský úřad Třebíč. „Dále musí do tohoto termínu složit finanční jistotu na bankovní účet města a registrovat se do aukčního systému E-ZAK,“ doplnila Martakidisová.

