Jedná se o velice náročnou přípravu, která zabere mnoho měsíců. „Pokud by to dobře šlo, chceme nového provozovatele dopravy vysoutěžit do konce 2023. Jeho autobusy budou po městě jezdit od 1. ledna 2025. Parametry zakázky ale teprve budeme dávat dohromady. Nicméně podle evropské legislativy musí mít vozový park přinejmenším čtyřicet procent vozů na alternativní zdroj paliva. A z těchto čtyřiceti procent musí být polovina na elektřinu,“ nastínil starosta Pavel Pacal zatím jedinou známou podmínku, kterou bude muset nový provozovatel splnit. Pokud by tedy zůstal stejný počet autobusů jako dosud, pak pět z nich bude po roce 2025 elektrických.