Mateřské školky zůstávají otevřené. Personál i rodiče, kteří musí do zaměstnání a nemají jinou možnost hlídání dětí, dostanou poučeni, aby v případě sebemenších respiračních potíží děti zůstaly doma.

„V Základní škole Na Kopcích jsme v souladu s usnesením vlády ČR vyčlenili tuto školu pro děti záchranářů, zdravotních sester, lékařů, lékárnic a lékárníků i dalších pracovníků ve zdravotnictví. Škola bude fungovat od 17. března pro děti od 3 do 10 let,“ uvedla třebíčská mluvčí Irini Martakidisová.

Jen prostřední a zadní dveře

Od 16. března platí prázdninové jízdní řády v Městské autobusové dopravě. „Dále vedení města rozhodlo, že do 23. března bude nástup a výstup do a z městských autobusů umožněn pouze prostředními a zadními dveřmi, přední dveře budou z hygienických a bezpečnostních důvodů uzavřené,“ sdělila mluvčí.

V tomto období nepůjde platit jízdné u řidiče a městské autobusy budou jezdit pro všechny cestující zdarma. „Už dva týdny probíhá v autobusech zvýšená desinfekce všech vozů, ta bude do odvolání pokračovat,“ doplnila mluvčí.

Platby jen bezhotovostně

Do 23. března budou úřední hodiny na radnici v pondělí od 13.00 do 16.00 a ve středu od 8.00 do 11.00 hodin.

Dá se domluvit termín i mimo tyto vymezené časy, jde to ale pouze telefonicky a s vedoucími jednotlivých odborů. Kontakty jsou na webových stránkách města.

Městské poplatky je možné do odvolání hradit pouze bezhotovostně. „Pokud někdo nestihne uhradit ty, které jsou splatné k 31. březnu, nebudeme jej penalizovat při platbě do 31. května tohoto roku,“ sdělila Martakidisová. Týká se to například poplatku za svoz odpadu.