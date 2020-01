Nejvíc ho štve, že na lidi s handicapem nebo maminky s kočárky čeká při cestě k přepážkám v prvním patře schodiště. „Stačilo by přitom zrekonstruovat nákladní výtah nacházející se ve vstupní chodbě na pravé straně na výtah osobní. Je přece tolik lidí, kteří jsou po operacích pohybového aparátu, chodí o berlích a stoupání po schodech je nesmírně zatěžuje,“ zdůrazňuje Novák.

Už napsal státnímu podniku Česká pošta, aby se situací něco dělal. Je přesvědčený, že by mohlo pomoci i město. „Historická budova, stará 120 let, není památkově chráněná. Nemluvili by do toho památkáři, tím spíš by to nějak mohlo jít,“ myslí si.

Z vedení České pošty z Prahy mu odpověděli, že to budou řešit až s celkovou rekonstrukcí budovy. Kdy se na ni chystají, ale z odpovědi nebylo jasné.

A tak se znovu zeptala redakce Deníku. Mluvčí České pošty Matyáš Vitík naznačil, že se o chátrající hlavní poště v Třebíči nyní začne v podniku víc mluvit. „V současné době vyhodnocujeme možnosti, jakým způsobem zlepšit zákaznický a zaměstnanecký standard na hlavní poště v Třebíči. Jednou z možností je rekonstrukce pobočky, případně prodej budovy s tím, že pošta by zůstala na svém místě. V prvním kvartále roku 2020 bude jasné, jakou cestou se vydáme,“ sdělil.

„Pokud handicapovaný zákazník nebo maminka s kočárkem přijdou na poštu, je možné využít zvonek pro přivolání obsluhy a domluvit si vyřízení poštovních záležitostí,“ doplnil.

Deník oslovil i třebíčskou radnici s dotazem, zda může město v této věci něco konkrétního dělat, když budova není v jeho vlastnictví. „Jsme si vědomi nedostatků v objektu hlavní pošty v Třebíči, v minulosti již město s Českou poštou v této věci jednalo. Budova je ve vlastnictví pošty a my nemůžeme vlastníka nutit ke stavebním úpravám. Chceme ale co nejdříve začít jednat právě směrem ke zlepšení přístupnosti pošty, zejména pro starší občany,“ reagovala třebíčská mluvčí Irini Martakidisová.

Mezi lidmi se objevila i spekulace, že chce Česká pošta budovu v centru Třebíče zavřít a zřídit hlavní objekt ve Žďárského ulici na okraji města směrem ke Kožichovicím, kde má depo. To mluvčí Vitík označil jako nepravdu. „Hlavní pošta zůstane i v budoucnu na svém místě,“ zdůraznil.