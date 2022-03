To leží na Ukrajině, ale v Zakarpatské oblasti, kde se nebojuje. Je zde však velký uprchlický tábor, kam přicházejí lidé z ostatních částí Ukrajiny. Právě pro ně je většina sbírky určená.

Do akce se zapojila i Mateřská škola Duha na Dukovanské ulici. „Sbírku jsme vyhlásili v pondělí, dnes jsme to třídili dobré dvě hodiny Každý nám něco donesl, zapojili se zaměstnanci i rodiče dětí,“ uvedla učitelka Julia Bartůňková, která do areálu přijela s manželem a kolegyní ve dvou velkých autech až po strop naplněných pytli a krabicemi s humanitární pomocí.

Sbírka v areálu potrvá ještě v pátek od 13 do 17 hodin a v sobotu od 10 do 17 hodin. Poté zamíří na Ukrajinu. Lidé mohou nosit i věci pro ukrajinské vojáky. Přesný, pravidelně aktualizovaný seznam všeho, co je potřeba, najdou na facebooku města.