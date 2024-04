Pěkné řadové a rodinné domky, klidné ulice, příjemná atmosféra mezi sousedy. Většinou starousedlíky, kteří v těch domech bydlí i v několikáté generaci. Tak vypadá část třebíčského Podklášteří v blízkosti základní školy Týnská. „Žije se tu dobře. Je tu klid, kousek do přírody, a přitom to máme deset minut pěšky do centra,“ pochvaluje si Jan Doležal.

Ten sice není starousedlík, ale na tuto čtvrť nedá dopustit. „Ale tím neříkám, že by se pár much nenašlo. Ulice jsou tu docela úzké, což samozřejmě přináší problém s parkováním. Jsou tu ještě staré rozbité chodníky a taky už dost popraskané silnice. S tím by se mělo něco dělat,“ vypočítává Doležal.

Jeho požadavky se mu zřejmě časem splní. Celá čtvrť se totiž bude předělávat.