Zakázka, kterou úřad napadl, se původně týkala všech semaforů ve městě. Mezi nimi mělo být i nové světelné značení u hlavní pošty. Tamní křižovatka totiž obsluhuje také Jejkovskou bránu, která stejně jako Karlovo náměstí prošla rozsáhlou revitalizací. „Tuto křižovatku z původního projektu vyjmeme a necháme ji udělat samostatně. Časově by totiž nebyla hotova do otevření náměstí a kdyby zůstala bez semaforů, tak by byla pro autobusy prakticky nepřekonatelná,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Výběrové řízení na semafory u pošty město vyhlásí společně se zakázkou na semafory v křižovatce na ulici 9. května. Ta se nachází ve čtvrti Podklášteří. „Přípravné stavební práce na křižovatce u pošty už navíc proběhly. Nyní jde o osazení stožárů či semaforů,“ doplnil místostarosta Pavel Janata.