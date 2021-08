/VIDEO/ Na počátku léta se turistům v Třebíči otevřelo nové lákadlo. Větrný mlýn, který v sobě ukrývá minimuzeum. Lidé navíc mohou ochutnat i jedinečný zákusek, třebíčský větrník, a získat tak vstup na větrný mlýn zdarma.

Větrný mlýn na Kanciborku se poprvé otevře veřejnosti v pátek 25. června Uvnitř jsou k vidění tři expozice věnované historii a využití mlýna. | Video: Deník/Ivana Říhová

Přijela jsem na návštěvu za kamarádkou, ta mě sem přivedla. Je to asi poprvé, co jsem něco podobného navštívila, ale stálo to za to. Musím uznat, že mě velmi mile překvapil i zákusek třebíčský větrník. Oproti tomu klasickému není tak sladký a člověka tolik nezaplácne. Jen škoda, že jsem neviděla, jak se otáčí lopatky, ale aspoň mám důvod se sem ještě podívat. Tak hodnotila návštěvu větrného mlýna na Kanciborku v Třebíči jedna z návštěvnic Dominika Kubištová.