Výměra parcely je přes tři tisíce metrů čtverečních. Nachází se v těsné blízkosti Starého hřbitova, kde bývá s parkováním značný problém. Zejména během Dušiček musejí pozůstalí automobily odstavovat daleko od hřbitova. „Místo navíc není daleko od středu města, takže tato plocha bude sloužit i jako záchytné parkoviště pro návštěvníky centra,“ dodal Pacal.

Plány na nové parkoviště vítají i místní, zejména z řad seniorů. „Už aby to bylo. Tady vždycky stává tolik vozů. Manželka teď chodí o francouzských holích, takže musí vážit každý krok. Když se musí parkovat někde daleko, hledat místo po ulicích, kde to jde, je to mrzuté. To parkoviště tedy rozhodně pomůže,“ řekl Jaroslav Koudelka.

Radnice zatím nesdělila přesný počet míst, která zde vzniknou. Studie se teprve bude zpracovávat. Koupi pozemku za zhruba dva miliony korun i s DPH navíc musí schválit i zastupitelstvo.