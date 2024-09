SANITÁŘ PRO SPOLEČNOU INTERNÍ A NEUROLOGICKOU JIP (M/Ž) Pracovní náplň: o pod odborným dohledem všeobecné sestry nebo jiného zdravotnického pracovníka způsobilého k poskytování ošetřovatelské péče bez odborného dohledu provádí pomocné a obslužné činnosti nutné pro poskytování ošetřovatelské péče, preventivní, léčebné a diagnostické péče. Požadujeme: o akreditovaný kvalifikační kurz sanitář (certifikovaný kurz) nebo jinou odbornou způsobilost k výkonu povolání sanitáře dle § 42 zákona č. 96/2004 Sb., o zdravotní způsobilost k výkonu práce, o smysl pro týmovou práci, o trestní bezúhonnost. Nabízíme: o perspektivní a stabilní zaměstnání na akreditovaném pracovišti, o 4. platová třída, o dovolená 25 dnů, o benefity: - příspěvek na závodní stravování, - příspěvek na penzijní připojištění, - zvýhodněné ceny volání pro zaměstnance a jeho rodinu, - příspěvek na sportovní a kulturní aktivity, - příspěvek na očkování proti chřipce, klíšťové encefalitidě a hepatitidě, - nepeněžní dary při životním jubileu 50, 55 a 60 let věku, - finanční odměny (dárci krve, odchod do důchodu, životní výročí 50 let věku - nutnost trvání pracovního poměru min. 5 let) 23 900 Kč

Detail nabízené práce