/VIDEO/ Do nefalšované Itálie se vším všudy se tento týden přeměnilo Karlovo náměstí v Třebíči. A to včetně počasí, protože ve značné části Apeninského poloostrova nyní také prší a teploty stěží vystoupají nad dvacet stupňů Celsia.

Italské trhy na Karlově náměstí v Třebíči. | Video: Deník/Milan Krčmář

Italské trhy v Třebíči, které obsadily západní část náměstí před radnicí, tak spíše připomínají vánoční jarmark – nicméně na něm se většinou pravé italské delikatesy neprodávají. A už vůbec na něm neobsluhují praví Italové.

„Já jsem z Turína, oblast Piemonte. Ale v ostatních stáncích jsou i lidé ze Sicílie, Toskánska, Benátska nebo Sardinie. Zkrátka z celé Itálie. Budeme tu do soboty,“ vysvětlil lámanou češtinou dlouhovlasý usměvavý prodavač, který se představil jako Simone.

Osada i stará tvrz zmizely, Lipňany musely ustoupit jaderné elektrárně

Ten ve svém stánku nabízí podobně jako jeho kolegové gurmánské speciality z dané oblasti. Z těch známějších třeba mortadelu, z těch méně známých kupříkladu tvrdé klobásy ochucené lanýži. „Tyhle trhy jsou zajímavá novinka. A potěšilo mě, že pánové dávají své výrobky i na ochutnání. Zkusila jsem ty lanýžové klobásy, něco takového jsem nikdy nejedla. Byly vynikající, tak jsem si dvě koupila. Jeden kus sice stojí stovku, ale když je to jednou za čas, tak člověk může trochu hřešit. Škoda ale toho počasí, to by mohlo přece jen být trochu italštější,“ usmála Jana Dobrovolná, kterou Simone ke stánku přilákal voláním „signorina, signorina“.