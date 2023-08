/FOTO, VIDEO/ Malá holčička odhodlaně stojí tváří v tvář hroznému hrdlořezovi. Na obranu má jen dýku. „Evička se samozřejmě neleká. V kabelce hned vedle make-upu má dýku, tu hbitě tasí, zachytává ránu úchyla, sráží ho na zem, vítězoslavně se mu staví na záda a tím úchyla porazila,“ komentuje dění na kolbišti šermířský mistr ze Skupiny historického šermu Grál. A nejenže komentuje, ale vede i ruku holčičky tak, aby dokázala hrdlořezův výpad vykrýt, a následně ji bere v podpaždí a staví ji na ozbrojencova záda. Holčička sklízí nadšený potlesk diváků.

První den oslav připomínající 20. výročí zápisu Třebíče na Seznam Unesco. | Video: Deník/Milan Krčmář

Ti sledují první z mnoha vystoupení, které čekají Třebíč v tomto týdnu. Město si totiž připomíná kulaté výročí dvaceti let od zapsání židovského města a hřbitova spolu s bazilikou svatého Prokopa na Seznam Unesco. Zatímco jindy bývají oslavy třídenní, vždy od pátku do neděle, letos začaly již v pondělí. A vůbec poprvé pro ně organizátoři využili i zámecký příkop, kde se odehrává nejen zmíněná scénka, ale kde vyrostlo i středověké stanové městečko. „Je to výborný nápad, moc se mi to líbí. Ta stráň vlastně tvoří hlediště, takže všichni dobře vidí. I malé děti. Na podzámecké nivě je rovina, tam se většinou musel náš malý cpát dopředu, ale tady to není nutné,“ pochvaluje si Lenka Syrová, která bojovníky Grálu sleduje s rodinou.

Dvacet let mezi elitou. Třebíč znovu oblehne Matyáš Korvín a zazpívá i Lounová

V příkopech se však nejen bojuje, ale i tvoří. Například na hrnčířském kruhu nebo na kovadlině. Každý si může zkusit řemeslo, které se mu líbí. „Dnes je to ale hlavně o šermu, proto tady máme dvě vystoupení a ukazujeme zbraně. Zítra ale bude na programu pro změnu ukázka středověkého jídla a historických řemesel, ve středu se lidé budou moct naučit historické tance a ve čtvrtek budou vystupovat žongléři. Ležení tady ale zůstane po celý týden,“ vysvětluje Michal Vecheta, který v Grálu ztvárňuje mírně natvrdlého Matěje – kvůli čemuž ho diváci naprosto zbožňují.

Mezi publikem převažují děti, čehož je koneckonců holčička Evička důkazem. Jakmile se naskytne možnost postavit se lítým rabiátům, okamžitě se zvedá les rukou. „Já, já, já!!!“ je slyšet ze všech stran.

Na všechny se samozřejmě dostat nemůže, zato každý si po skončení bojových scének může zkusit nasadit zbroj. „Ta je těžká. A ten meč taky,“ diví se asi pětiletý chlapeček, který zkouší zvednout meč větší, než je on sám.

Třebíčské Slavnosti tří kápí skončily v rytmu swingu. Najdete se na snímcích?

Michal Vecheta to hemžení kolem sebe se zájmem pozoruje. „Děti se vždy hlásí jeden přes druhého. Ale je zajímavé, že odvážnější jsou holky. Ty mají větší kuráž a jsou odhodlanější,“ říká středověký bojovník.

Středověká vesnička je plná nadšené drobotiny. Pokud rodiče přemýšleli, jak své ratolesti v tomto týdnu zabavit, zde je odpověď. V Třebíči začaly oslavy dvacátého výročí zápisu města na Seznam Unesco – a ty teď patří hlavně těm nejmenším.