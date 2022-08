„Budova samotná, ledová plocha, elektrické rozvody, ale třeba i zázemí pro hráče i diváky, je v neutěšeném stavu. Pokud bychom zimák neopravili a nepřizpůsobili jej tak současným potřebám, do pár let by se musel zavřít. Hokej je ale ve městě i v celém regionu velmi populární sport a stadion je využívaný na maximum. Byla by škoda nechat ho zchátrat,“ uvedl starosta města Pavel Pacal, proč se město odhodlalo stadion opravit.