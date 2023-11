Velmi dramatické chvíle zažil třebíčský rodák Bohumil Vostal, který pracuje pro Českou televizi jako zpravodaj ve Spojených státech amerických. V San Francisku Vostala a jeho kameramana Milana Noska přepadli ozbrojení lupiči, kteří jim ukradli techniku za statisíce korun.

Zpravodaj ČT v USA Bohumil Vostal ve své rodné Třebíči

O případu, který se stal v neděli večer tamního času, kdy v České republice již bylo pondělí, informovala Rachel Swanová z místního listu San Francisco Chronicle. „Mířili na mého kameramana, mířili pistolí na jeho břicho a jednou pistolí na mou hlavu,“ řekl jí Vostal.

Češi zrovna natáčeli v okolí tamního známého knihkupectví City Lights, když se k nim přiblížili tři maskovaní útočníci s namířenými zbraněmi. Pod pohrůžkou násilí Vostala a Noska okradli o vybavení za asi 18 tisíc dolarů, tedy více než 400 tisíc korun. „Předtím zachytili záběry Painted Ladies na náměstí Alamo, vyzpovídali majitele galerie Jonathana Carvera Moora a setkali se s osobnostmi komunity v Transgender District, který se rozkládá jižně od Market a Tenderloin. Veškerý tento obsah byl ztracen, řekl Vostal sklesle, zatímco se snažili najít nový materiál. Kameraman spěchal do obchodu Best Buy, aby nakoupil kabely a nová světla, a pokusil se vše namontovat na svou soukromou kameru,“ uvedla Swanová.

Podle ní policie dorazila asi minutu poté, co jí Vostal zatelefonoval. Všichni kolem prý Čechům projevovali velkou účast, někteří se za incident i omlouvali, byť s ním neměli nic společného. „Všichni lidé v San Franciscu se obviňují, jako by se omlouvali za něco, co neudělali,“ řekl Swanové Vostal.

Ten je v San Francisku kvůli setkání amerického prezidenta Joea Bidena s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem.

