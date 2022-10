Cesta se jí ztíží. Pavla Sedláčková denně dojíždí z Hrotovic do Třebíče, kde pracuje. Třebíč ale od prosince zcela změní systém parkování v centru. Celodenní parkování tam vyjde na stokoruny a parkovací kartu si lidé jen tak nepořídí. Bude to komplikace i pro Sedláčkovou.

Ta do Třebíče nejezdí každý den autem, spíš volí autobus. „Ale vždy v úterý po práci chodím na jógu. Tehdy bych na zpáteční autobus musela dlouho čekat. A v pátek si cestou domů nakupuji na příští týden. Tyto dny jsem vždy jela autem a zaparkovala u autobusového nádraží za třicet korun. To teď už nepůjde, to by mě ta jóga a nákupy přišly pořádně draho,“ mínila Sedláčková.

Na ulici Vítězslava Nezvala, tedy na parkovišti u autobusového nádraží, lidé od prosince zaplatí 250 korun za celodenní parkování. Tedy více než osmkrát více než dosud. Podobné navýšení čeká i další plochy v centru. Nejlevněji vyjde parkování v ulici Na Potoce, tam lidé zaplatí stokorunu za den, naopak na Komenského a Karlově náměstí to bude za čtyři stovky.

Nepomůžou si ani majitelé parkovacích karet. Dříve bylo možné si koupit parkovací kartu pro konkrétní parkoviště, anebo na kterékoli parkoviště ve městě. Tato nejdražší karta vyšla na deset tisíc. „Tato možnost ale zmizí. Lidé si budou moci koupit parkovací karty podle toho, kde bydlí nebo kde mají sídlo provozovny. Dojde k výraznému omezení přenosných parkovacích karet. Ty budou pouze na konkrétní poznávací značku,“ vysvětlil starosta města Pavel Pacal.

Parkovacích karet Třebíč letos eviduje skoro osm set. Tento počet chce nyní snížit na polovinu. Nový systém má z centra vyhnat ty, kteří tam parkují po celý den.

„Ráno kolem sedmé hodiny si stačí stoupnout ke Stop-shopu a vidíte automobily, které míří od Jaroměřic. Všichni sem jedou do práce a někde v centru chtějí odstavit auto. To už nepůjde. Ti lidé zaparkují na okraji města a buď do centra půjdou pěšky, nebo pojedou městskou dopravou,“ doplnil Pacal s tím, že i kvůli tomu vzniká nové záchytné parkoviště v Hrotovické ulici.

Ceník parkovného a parkovacích karet platný od prosince 2022.

Ne všichni to ale vidí jako nejlepší řešení. „Chápu radní, že chtějí ulevit centru. Auta tam opravdu nemůžou parkovat celý den. Ale parkoviště na Hrotovické je v jihovýchodní části města. Co třeba budou dělat ti, kteří dojíždějí od Jihlavy? Když tam budou chtít zaparkovat, musí projet celé město. To se ráno úplně ucpe. Anebo se parkujícími zahltí ulice v Borovině, tedy na západní straně města. Když už tenhle systém vznikl, mělo podobné parkoviště vzniknout i tam,“ vyjádřil svůj názor Jan Krátký.

Chystaný ceník parkovacích karet v Třebíči pro podnikatele, kteří mají sídlo nebo provozovnu v ulicích:



Heliadova, Husova, Jungmannova, Kateřiny z Valdštejna, Masarykovo náměstí, Na Potoce, Otmarova, Pod Zámkem, Sirotčí, Sokolská, Vítězslava Nezvala, Zdislavina – roční 6000 Kč, měsíční 550 Kč.



Hasskova, Hlavova, Karlovo náměstí (pouze po obvodu náměstí, a to na 30 minut; s kartou nelze až do 17. hodiny parkovat na parkovišti pro veřejnost; platí i pro Komenského a Martinské náměstí a Soukopovu ulici), Komenského náměstí, Martinské náměstí, Smila Osovského, Soukopova – roční 10 000 Kč, měsíční 550 Kč.



Lidé, kteří v těchto ulicích bydlí, zaplatí 1200 korun ročně, ti, kteří zde mají nemovitost, 2400 korun.



Chystaný ceník parkovného v Třebíči



Karlovo a Komenského náměstí – první půlhodina zdarma, 1 hod. 30 Kč, 2 hod. 80 Kč, každá další hodina 50 Kč, celodenní 400 Kč.



Kateřiny z Valdštejna, Masarykovo náměstí, Pod Zámkem, Smila Osovského, Soukopova, Vítězslava Nezvala – 1. hod 10 Kč, 2 hod. 30 Kč, každá další hodina 50 Kč, celodenní 250 Kč.



Na Potoce – 1. hod 30 Kč, 2 hod. 50 Kč, každá další hodina 20 Kč, celodenní 100 Kč.



(Pozn.: Ceník by měl platit od 1. prosince 2022.)