V současné době, kdy Třebíč sužují kolony způsobené opravami na průtahu, hledají lidé různé alternativní cesty přes město. Moc jich není. Ta nejpoužívanější je totiž už řadu měsíců zavřená. Jde o most v Poušově , který se klene nad řekou v západní části města a spojuje tak Borovinu s Podklášteřím. „Pro nás Boroviňáky jsou ty kolony opravdu hrozné. Ať jedeme, kam jedeme, musíme vždycky přes průtah. Dřív se dalo jet přes Poušov a během pěti minut byl člověk na Podklášteří, do deseti minut na Hájku. Teď je to ale cesta na hodinu,“ posteskla si Jitka Dvořáková.

Most vystřídala lávka. Přes řeku v Poušově už se dá opět dostat suchou nohou

Jak most v Poušově, tak most na nedaleké Polance mají zajímavou konstrukci. Jedná se o takzvané Baileyho mosty, které vynalezli v Anglii za druhé světové války pro snazší překonávání řek. Využívaly je dokonce i tanky. V dnešní době se už jedná o velice ojedinělé stavby. V Třebíči je ale brzy nahradí běžné konstrukce. „Nyní v červnu bude rada města vyhlašovat výběrové řízení na zhotovitele mostu v Poušově. Předpokládáme, že pokud vše půjde dobře, s výstavbou se začne letos na podzim,“ informovala k náhradě poušovského mostu mluvčí města Irini Martakidisová.

Stávající most v Poušově je položený na betonových blocích. Nevyužívá je ale v celé jejich šíři. To by se mělo s novým mostem změnit. Vede přes něj cyklotrasa Jihlava-Třebíč-Raabs, a proto na něm zřejmě vznikne i pruh pro cyklisty a chodce. „Most bude mít dřevěnobetonovou konstrukci. Na první pohled bude vypadat jako každý klasický most, vozovka bude asfaltová, chodník betonový. Předpokládaná cena celé stavby je patnáct milionů korun,“ doplnila mluvčí.

Lávka na Polance

Zajímavá bude lávka na Polance. Její zhotovení je ale zatím spíše hudbou budoucnosti. „V termínu od jara 2024 do jara 2025 předpokládáme, že zrekonstruujeme koupaliště Polanka. Buď v průběhu rekonstrukce, nebo až po ní bude také vyměněna lávka,“ uvedla Martakidisová.

Baileyho most

Do poválečného Československa se díky organizaci UNRRA dostalo více než 12 tisíc tun těchto mostů, nyní jich slouží přes dvacet.

Kdy přesně se objevily v Třebíči, není jasné. Most na Polance vznikl asi v roce 1947, poušovský most nejspíše později.

Jedná se o prefabrikovanou konstrukci. Každý díl váží asi čtvrt tuny, díky čemuž vojáci mohli jednotlivé díly zvedat ručně.

Konstrukci vynalezl v roce 1942 zaměstnanec britského ministerstva války Donald Coleman Bailey (1901–1985).

Podle vizualizace by měla být lávka klenutá, aby snáze odolala velké vodě. Zřejmě také nebude na stejném místě jako stávající Baileyho most. Nově zde budou lidé překonávat řeku asi o několik metrů dále.

Koupat se na Polanku v létě chodí i Štěpán Hobza. Návrh nového mostu se mu líbí. „Ale obávám se, že už asi nebude mít to kouzlo, které nás bavilo jako malé děti. Tedy dunění výdřevy, když jsme po ní jezdili na kole, a také houpání mostu, když jsme po něm skákali. Tahle lávka na podobné kousky vypadá až moc pevně,“ řekl Hobza s úsměvem.