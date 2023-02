Třebíčské městské lesy minulý rok hospodařily se ztrátou

Třebíč má i své městské lesy. Loni v nich vytěžila přes pět set kubíků dřeva. A i když ho prodala za více než milion korun, ještě více musela do lesů investovat. „Hospodářský výsledek byl minus pětadvacet tisíc korun. V nejbližších letech nemůžeme očekávat nic jiného. Výnosy, které byly z těžby dřeva, budou nižší a nižší. Už není co těžit a spíše budou nové náklady spojené se zalesňováním. Do budoucna bychom chtěli dosáhnout toho, aby to zde vypadalo jako před kůrovcovou kalamitou,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Třebíč loni ve svých lesích vytěžila přes pět set kubíků dřeva. Ilustrační foto: Deník