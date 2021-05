Na výběr mají dvě možnosti, buď vyplněním anonymního dotazníku nebo zaznamenáním svého názoru do pocitové mapy. „Do pocitové mapy mohou občané jednoduchým způsobem vyznačit nebezpečné body při chůzi, jízdě na kole i autem, ale mohou označit i místa v dopravě, která jim vyhovují, jsou bezpečná,“ sdělila mluvčí třebíčské radnice Irini Martakidisová.

Pro zapojení veřejnosti se radní rozhodlo, protože podle nich znají Třebíč nejlépe. „Ti, kteří v Třebíči tráví každý den, znají bezpečná a nebezpečná místa na svých cestách do práce a do školy. Na procházkách vás třeba napadlo, že právě tento prostor by mohl být řešen jinak. Chtěli bychom znát názor občanů a ověřit si u nich, v jakém stavu je třebíčská infrastruktura. Díky vaší pomoci totiž bude možné věci upravit a změnit,“ komentoval starosta města Třebíč Pavel Pacal.

V první polovině května odstartuje i dotazníkové zjišťování u občanů Třebíče. „Odborně sestavený dotazník zjišťuje například za jakým účelem a na které místo cestujete, v jakou dobu na cestu vyrážíte, kolik času vám zabere a jaký druh dopravy pro cestu volíte. Tento nástroj zjišťování slouží k ověření dříve získaných dat. Podle získaných záznamů od tisícovky respondentů pak odborná firma vytvoří matematický model dopravních vztahů města i jeho okolí,“ popsala Irini Martakidisová.

Získané informace pak budou použity při plánovaní změn dopravního systému.