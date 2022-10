Recese, která už více než týden rezonuje nejen po celém Česku, ale třeba i v Polsku, se promítla i do třebíčského prostoru. „Připadalo nám to jako klasický cimrmanovský humor, je to takové něžné,“ vysvětlila třebíčská mluvčí Irini Martakidisová, proč město přikročilo k této legrácce.