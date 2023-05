Prý tady bude spalovna, říkají někteří lidé v Třebíči. „Také jsem to zaslechl. Viděl jsem k tomu i diskuse na sociálních sítích. Přiznám se, že mě to trochu zneklidnilo,“ zmínil Třebíčan Patrik Janovský, který ale zároveň přiznal, že konkrétní podrobnosti neví. „Je to jako obvykle. Někdo něco plácne a pak se začnou šířit fámy,“ pokrčil rameny Janovský.

Pravda je taková, že by se nejedná o spalovnu, ale takzvané ZEVO, tedy zařízení na energetické využití odpadu. Ta ekologicky likvidují odpad a zároveň z něj ještě vytvoří energii třeba pro vytápění domů. Například v Rakousku či ve Švýcarsku už jsou běžná.