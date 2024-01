„Je mi to líto, chodil jsem tam rád. Vařili tam dobře, pivo bylo také dobré. Výhodou bylo parkování hned před Lihovarem. Když jsme tu měli přátele z ciziny, vždy jsme nechali auto poblíž, šli se podívat na zámek, do baziliky a židovské čtvrti. A při cestě zpět jsme procházku zakončili právě v Lihovaru. Pro nás chlapy navíc bylo velkým plus i muzeum Jaguárů. Ta auta v Lihovaru jsou opravdu parádní,“ shrnul Luděk Hoffmann z Třebíče.

Majitelem celého areálu je Juraj Urbančík. Ten vybudoval jak pivovar Urban, tak restauraci. A k tomu upravil i přilehlé prostory, kde se s milovníky rychlých kol podělil o svou sbírku Jaguárů. „Je trochu smutné, že zavíráme. Fungovali jsme třináct let,“ uvedl Urbančík.

V Třebíči končí další hospoda. Restaurace Lihovar zavírá

Důvodů, proč se tak rozhodl, bylo více. „Rozhodně to není kvůli vládě a jejím krokům. Ani to není tak, že bychom byli ve ztrátě, do poslední chvíle jsme hospodařili přinejmenším vyrovnaně. Ale podmínky pro provozování takhle velké hospody byly v poslední době složité. Od covidu chodilo méně lidí a my jsme se museli spoléhat zejména na letní měsíce, kdy byla turistická sezona. Takže teď bychom minimálně na tři měsíce museli jít do ztráty. Do prosince jsme normálně fungovali, ale zavření jsme z těchto důvodů zvažovali už delší dobu,“ vysvětlil Urbančík.

Svou roli hrály i personální otázky. „Najít zapálené lidi dnes není jednoduché, ne vždy to vyjde. Ale třeba právě kuchaře jsme měli stabilní. Vařili celých třináct let a návštěvníci byli spokojení,“ doplnil majitel.

Ten nyní celý areál zakonzervuje. „Jednak budeme čekat na lepší časy. Sezona začíná zhruba v květnu, a pokud by se našel někdo, kdo by si restauraci chtěl pronajmout, rád mu vyjdu vstříc,“ uvedl Urbančík, který ale stále myslí na věrné hosty. „Ještě tak úplně neodcházíme. Máme navařené pivo, které vydrží zhruba pět měsíců. Takže teď zvažujeme vzpomínkové víkendy, kdy budeme pivo doprodávat,“ nastínil majitel.

Areál se tedy opět příležitostně otevře, prý i s živou hudbou. „Srdečně všechny zvu, budeme rádi, když naši příznivci přijdou to pivo vypít. Plánujeme i vzpomínkovou akci, kdy bude třeba smažák za nějakou nízkou cenu,“ dodal Urbančík.

Osud pivovaru ale zatím není jasný. „V naší hospodě jsme vytočili šedesát procent výroby Urbanu. Proto teď hledáme náhradní odbyt. Pokud odběratele najdeme, bude pivovar pokračovat. Pokud ne, nemá smysl pivo vařit,“ sdělil šéf Lihovaru.

„Podobně je to i s muzeem Jaguárů. Auta tam zůstávají. Záleží tedy na provozu, zda se na sezonu najde nějaký nový nájemce. Pokud by ale restaurace zůstala zavřená, nemá smysl řešit pouze provozování muzea,“ objasnil Urbančík.