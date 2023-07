Teploty překračující třicet stupňů lákají řadu lidí k vodě. Kdo může, ten na břehu leží už od dopoledne, kdo pracuje, ten počítá každou vteřinu, až bude „padla“. V Třebíči se lidé chodí koupat do aquaparku Laguna a na koupaliště na Polance.

Koupaliště Polanka v Třebíči láká v parných dnech k osvěžení. | Video: Deník/Milan Krčmář

„My to střídáme. Ale osobně si myslím, že na Polance je přece jen víc stínu, což se hodí zejména v těchto parných dnech. Někteří lidé říkají, že na Polance je studená voda, ale to není pravda. Teď parádně osvěží,“ řekla Kristýna Tomečková, která na Polance přišla v úterý se svými kamarádkami.

Mezi nimi byla i Anna Richterová, která přidala ještě jedno plus. „Na Polance je dlouhý bazén, ve kterém se dá opravdu plavat. To v aquaparcích moc nebývá, většinou tam lidé chodí za zábavou. Ale nás nebaví jen tak blbnout ve vodě. Raději plaveme. A to v téhle padesátce jde výborně,“ podotkla Richterová, která je stejně jako Tomečková studentka. „Chodíme sem pravidelně, právě kvůli plavání. Zvláště teď dopoledne tu nebývá ještě moc lidí, tak se to dá využít. Byly jsme tu i teď v neděli, ale to tu skoro nebylo k hnutí. Plavání jsme tedy musely trochu omezit, ale na druhou stranu jsme potkaly spoustu známých,“ dodala Richterová.