Ujasnit si chystané uzavírání poboček České pošty v Třebíči. To bylo cílem jednání vedení města se zástupci České pošty. „Zatím jsme ale k závěru nedospěli. Naše představy jsou rozdílné,“ uvedl starosta Pavel Pacal.

Hlavní pošta v Třebíči v ulici Smila Osovského | Foto: Deník/Milan Krčmář

Starosta nechtěl záležitost příliš komentovat, protože jednání stále pokračují. „Naše stanovisko prozradit nemohu. Jediné, co mohu sdělit, je termín finálního rozhodnutí. To musí padnout nejpozději ve středu 19. dubna o půl třetí odpoledne. Tehdy máme závěrečnou schůzku. A zástupci pošty to musejí uzavřít do konce týdne směrem k centrále z hlediska případných změn či návrhů,“ řekl starosta s tím, že obě strany si nastínily možnosti, jak k záležitosti přistoupit.

Vedení města dostalo od pošty údaje o využívání jednotlivých poboček v Třebíči. „Tyto údaje ukazují, kolik lidí chodí na kterou pobočku, v jakých časech, jaké služby využívají a v jakém množství a třeba jak dlouho trvá obsluha u jednotlivých přepážek. A to proto, aby jednání nebylo jen o jakýchsi pocitech, že na nějakou pobočku chodí více lidí a někam méně,“ vysvětlil Pacal s dodatkem, že doufají v rozumné řešení. „Je to zkrátka rozpracované. My víme, jaké jsou možnosti pošty, a jaké jsou možnosti naše tak, abychom hledali nějaký kompromis. Závěr by měl být přijatelný pro to, aby služby pro občany byly prostě v co možná nejvyšším komfortu,“ doplnil starosta.

Česká pošta před dvěma týdny oznámila zrušení tří set poboček po celé republice. V Třebíči má v plánu zavřít dvě pobočky, a to v ulici Marie Majerové a Demlově. Zůstat má hlavní pošta v centru a pobočka v Okružní ulici na západě města.