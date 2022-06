Jeho návštěvníci budou stávající unimobuňky ale letos používat naposledy. Od příštího roku už se mohou těšit na zcela nové toalety. „Jsme za to rádi, protože ty současné jsou opravdu špatné. Nejedná se jen o Zámostí, Podzámecká niva má daleko větší potenciál. Je ale pravda, že Zámostí je tak velké, že pro naše návštěvníky máme připravené ještě dvě desítky mobilních toalet,“ sdělil jeden z organizátorů akce David Šťastný.

Tahanice o záchodky na Podzámecké nivě dlouho připomínaly známý román Zvonokosy. Jeho téma je podobné a jeho hrdinové se kvůli veřejným toaletám dostávají do podobně absurdních situací jako třebíčští radní. Město totiž velice dlouho řešilo, jak nevzhledné unimobuňky nahradit. „Nevím, kdy se tam umístily, ale už je to určitě desítky let. Jenže jako dočasná stavba, která tam zůstala. A památkáři pak nechtěli, aby se tam stavělo něco nového napevno. Řekli, že tam zůstane buď to, co tam je, nebo tam nebude nic,“ popsal vleklé peripetie starosta Pavel Pacal.

Nakonec se našlo řešení v podobě spolupráce města a tělovýchovné jednoty, která má naproti unimobuňkám kurty a menší zázemí. I to je ve špatném stavu, a tak se město s jednotou dohodlo, že okolo hřiště postaví nový objekt ve tvaru písmene L. Do něj umístí i toalety pro veřejnost. „Zvenku ho pokryjí modřínové lišty, aby nerušil výhled na baziliku a odpovídal požadavkům památkářů. Toalety navíc nebudou sloužit jen návštěvníkům zdejších akcí, ale prakticky celoročně. Bude zde mincovní automat, takže je využijí třeba turisté,“ vysvětlil Pacal.

Spokojení jsou i v tělovýchovné jednotě. „Náš tenisový klub má asi dvacet členů. Ti potřebují šatny, sprchy a toalety,“ uvedl předseda tenisového oddílu Miroslav Tesař k novému zázemí.

Také památkáři kvitují chystanou podobu záchodků. „Staveniště se nachází v památkové zóně. Nová stavba udržuje odstup od úpatí zámeckého areálu a jeho významných archeologických terénů,“ sdělila mluvčí Národního památkového ústavu v Telči Ilona Ampapová, která ocenila, že návrhy řešení se s památkáři průběžně konzultovaly.

Toalety začne město stavět na podzim, příští jaro už budou stát. Celý objekt včetně zázemí pro tenisty vyjde na jedenáct a půl milionu korun. Ještě loni v září, kdy nová podoba toalet poprvé přišla na přetřes, se přitom mluvilo o pěti milionech. „To byla předpokládaná cena. Těch jedenáct a půl je cena vysoutěžená. Ceny ve stavebnictví za tu dobu zkrátka stouply,“ vysvětlila mluvčí města Irini Martakidisová.