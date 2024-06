Pivo tam čepovali už v roce 1860. Nyní je třebíčská hospoda U Vaignerů na prodej

Právě on nyní koupil legendární třebíčskou hospodu, která byla už delší dobu zavřená. Pravda, zhostil se velkého úkolu, protože rozlehlá budova pochází z roku 1860. A je možné, že lípu zasadil pan Antonín Waigner zároveň s položením první cihly. „Ten hostinec je legendární a my si s manželkou řekli, že chceme tu tradici zachovat. Proto jsme jej koupili. Teď ho chceme zvelebit. Už jsme oslovili naše kamarády, třebíčské architekty, aby to vevnitř mělo ten správný historický nádech,“ říká Peroutka.

Budova hostince měla až do zmíněné koupě čtyři spolumajitele, potomky rodiny Vaignerových. Všichni byli vesměs staršího věku – a už z toho důvodu tak velký objekt udržovat nemohli. Celá budova včetně dvora byla tedy na prodej. „Prý bylo celkem devět zájemců. My jsme věděli, že ten hostinec chceme a definitivně jsme se rozhodli poté, co se v Deníku objevil článek, že se budova prodává. Hned ten den jsem volal zprostředkovateli, že okamžitě podepíšu smlouvu,“ usmívá se Peroutka nad vzpomínkou, jak mu Deník neplánovaně pomohl k takřka osudovému kroku.

Třebíčská památka

Zamýšlet se nad osudovostí tohoto rozhodnutí rozhodně není nepatřičné. Novopečený majitel si uvědomuje historickou povahu tohoto místa, které mnozí lidé v Třebíči považují za podobný klenot jako jiné tamní památky. „Také na původních majitelích bylo vidět, že k tomu hostinci mají citový vztah a že to možná i oplakali,“ přiznává mladý muž s veškerou vážností v hlase.

Jak ale dodává, věděl, do čeho jde. Předtím, než hostinec koupil, si budovu prohlédl a zjistil, že je i přes svá léta v poměrně dobrém stavu. „Po stavební stránce je to dobré. Všechny zdi jsou metr široké a praskliny v nich nejsou. Odpady jsou také v pořádku. Střecha se opravovala před několika lety. Tam jsou dokonce ještě původní tesané trámy,“ popisuje Peroutka.

Jiří Peroutka pod legendární lípou na dvoře hospody U Vaignerů, kterou nyní nově koupil.Zdroj: Deník/Milan KrčmářJiří Peroutka (31 let) Pochází z Ptáčova u Třebíče, žije v Třebíči. Vystudoval Střední průmyslovou školu Třebíč. Hrával hokej za Horáckou Slavii Třebíč a Moravské Budějovice.

Pokud by se budova poklidila, nainstaloval se výčepní pult a nanosily stoly a židle, teoreticky by mohl hostinec v základu fungovat. Noví majitelé jej však chtějí využít více. „Nahoře v patře je šest místností. Každá má asi třicet metrů čtverečních. Tam se podobně jako v celém baráku zrenovuje elektřina. Pokud by pivnice v přízemí jela v ještě větší míře než dosud, chceme zprovoznit i patro,“ vysvětluje Jiří Peroutka. „Prostě bychom tam zřídili salonky, jako to mají třeba v Praze U Pinkasů, kde je také patrová pivnice. Pro personál je to trochu složitější, ale byl by tam další prostor,“ doplňuje majitel.

Ten také již zvažuje, jak provoz hospody po renovaci co nejlépe uchopit. „Mám dva zájemce, kteří by si od nás pak chtěli hospodu pronajmout a provozovat ji kompletně sami. Anebo je možnost, že bych to s manželkou zaštítil a měli bychom tu provozního, který by se o chod hospody staral,“ uvádí Peroutka s tím, že zatím nemá jasno v tom, kdy obnovený hostinec U Vaignerů přivítá první hosty. „Jsme na úplném začátku. Uvidíme, co vše bude obnášet renovace,“ vyhlíží do budoucnosti nový vlastník legendární třebíčské hospody.