Kdo má rád dobré jídlo, dnes si v Třebíči přišel na své. Začal zde totiž tradiční festival židovské kultury Šamajim. Jeho oficiálnímu zahájení předcházelo několik odpoledních akcí, přičemž všechny gurmány potěšila ta, která se konala v židovském krámku Seligmanna Bauera. Členové československé kapely Hudba na talíři zde představili řadu zajímavých židovských pochutin.

Tvorba této skupiny je totiž opravdu originální – zhudebnila totiž i některé židovské recepty. „Jsem z Plzně, ale ten nápad vznikl asi před čtyřmi lety právě zde, v Třebíči. Seděli jsme po programu Šamajim před synagogou, popíjeli jsme víno a snili jsme o tom, že by tento krámek Seligmanna Bauera nějak ožil. Přemýšleli jsme, zda bychom to vůbec dokázali, a pak jsme začali číst recepty, zkoušeli jsme je a nakonec nás to zaujalo natolik, že jsme je promítli i do našich písniček,“ vysvětlil basista kapely Ivan Kudrna, který dnešní ochutnávku řídil.

Kapela zahraje ve čtvrtek večer v Zadní synagoze, v Třebíči však zůstane po celý zbytek festivalu. Právě proto, aby pokrmy ze židovských receptů mohla nabídnout i dalším zájemcům. „Každé ráno budeme v domě Seligmanna Bauera nabízet snídaně a brunch. A odpoledne připravíme kávu a to, co nám zbyde z brunche. Zároveň máme na programu i workshop v podobě pečení bagelů,“ doplnil Kudrna.

Na programu byla dále například procházka s archivářkou Jitkou Padrnosovou za zajímavostmi židovských domů či přednáška o rabínu Joachimu Josefu Pollakovi.

Festival Šamajim potrvá do soboty. Chybět na něm nebudou ani taneční či divadelní vystoupení pro malé i velké nebo třeba beseda s publicistou Stanislavem Motlem.