V Třebíči vyroste Mount Everest. Jakub Benda ho zdolá kvůli nemocným dětem

Nejvyšší hora světa se o nadcházejícím víkendu přesune do Třebíče. Tedy alespoň obrazně. Úlohu téměř devítikilometrového vrcholu zastane třebíčská Strážná hora, veřejností přezdívaná jako Kostelíček. Více než stokrát na ni vyběhne Jakub Benda. Třebíčský běžec tak opět podpoří děti nemocné Duchennovou svalovou dystrofií (DMD), kterou trpí i jeho syn. „Cítím se jako vždy dobře, na výstup si věřím. A věřím i počasí. Do pátku má sice občas pršet, v sobotu by ale mělo být pěkně, tak se to snad vydaří,“ sdělil Jakub Benda.

Jakub Benda z Třebíče se chystá na tzv. everesting. Opět tak podpoří děti se svalovou dystrofií. Akce potrvá po celý jeden víkend. | Video: Šimon Benda