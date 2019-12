Zatím je postavených sedm kilometrů mezi Dalešicemi a Valčí, odkud vede odbočka na Hrotovice. „Dalších 3,5 kilometru je rozpracovaných tak, že se v roce 2021 může za souhlasu obcí začít stavět. Jde o úsek po loukách od Dalešic po Slavětice. Celá cyklostezka má mít ve výsledku okolo 30 kilometrů,“ uvedl Pavel Vidlák ze společnosti VIPA project, která má na starosti projektování této trasy pro cyklisty a vyřizování razítek potřebných pro stavební povolení.

Kdy se lidé dočkají, že bude možné na kole pohodlně pendlovat mezi Jadernou elektrárnou Dukovany a Třebíčí? Vše bude záležet na dohodě s majiteli pozemků, kterých je na celé trase okolo stovky. S obcemi jde domluva hladce, ovšem může se vyskytnout některý soukromý vlastník, na němž se jednání zasekne. „Proto v tuto chvíli nemůžu říct konečný termín, ani kdybych chtěl,“ poznamenal projektant Vidlák.

Kudy trasa povede? Původní záměr před lety počítal s propojováním vesnic mezi sebou. To znamená, že by cyklostezka procházela krajinou „cik cak“. „Od toho jsme ustoupili a vracíme ji ke krajské silnici II/351, tedy k výpadovce z Třebíče na Dukovany,“ řekl Vidlák. Jednotlivé obce, které budou mít zájem, se pak napojí na tuto páteřní cyklostezku odbočkami.

Mohla by mezi nimi být i Číměř. Má to však „drahý“ háček. „Bohužel jsme projekt zatím dali k ledu, protože jsme se nedomluvili s majitelkou jednoho pozemku. Žádá příliš mnoho peněz, které z principu nemůžeme dát,“ sdělila číměřská starostka Lenka Hůlková.

Záměr byl, že by odbočka pro Číměř vedla od „dukovanské“ cyklostezky až po Vladislav. Bylo by to důležité pro bezpečnost dětí, které nyní chodí pěšky přímo po silnici z Číměře do vladislavské školy a školky, přičemž tudy snad každý rok vede nějaká objízdná trasa, zahlcená tisíci aut. „Jenže majitelka chce za 700 metrů čtverečních neúrodné strouhy 10 000 metrů čtverečních orné půdy. To je příliš. Ostatní majitelé, ochotní udělat něco pozitivního pro obec a hlavně pro naše děti, kývli na rozumné částky za výkup pozemků pod budoucí cyklostezkou. Nelze jednomu dát nějakou sumu za metr a jinému daleko vyšší,“ zdůraznila starostka. Jinudy bohužel složitý terén neumožňuje trasu vést.

Je ještě jeden důvod, proč by číměřská odbočka byla velmi zajímavá. Plánuje se totiž, že se v dohledné době začne stavět cyklostezka z Třebíče přes Vladislav a Studenec do Náměště nad Oslavou. Přes Číměř by vznikl atraktivní propoj. Tím spíš je škoda, že projekt zatím spí.

Vraťme se k „dukovanské“ páteřní cyklostezce. Výstavbu jednotlivých úseků zaplatí obce, přes jejichž katastry povede. „Jaderná elektrárna Dukovany finančně pomáhá. Přispěla celou částkou na projektovou přípravu a kroky, které jsou nutné k tomu, aby obce mohly zažádat o stavební povolení a dotace,“ sdělil mluvčí elektrárny Jiří Bezděk.

Pro představu - náklady na samotnou výstavbu odbočky od Valče k Hrotovicím byly 8,9 milionu korun bez daně za úsek o délce 1,57 kilometru. Což vychází okolo 5,67 milionu korun bez daně za kilometr.