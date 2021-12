Podle starosty Pavla Pacala po dobu provizoria nemůže město zahájit žádnou investiční akci. „Schvalování rozpočtu na začátku nového roku se městu osvědčilo, rozpočet je tak připraven s aktuálními čísly. Navíc je to tradice, která v poslední době kvůli současné pandemické situaci nachází velké množství příznivců i v ostatních městech. Schvalovat rozpočet v prosinci znamená dávat do něj čísla z října, někdy i ze září, což je samozřejmě velmi zkreslené a ty informace nejsou přesné,“ uvedl Pacal.

Se starostovým vysvětlením nesouhlasí opoziční zastupitel Jaromír Barák, který tento postup dlouhodobě kritizuje. „Mluvím o tom už asi čtrnáct let, od mého zvolení do zastupitelstva. Neustále přijímat rozpočtové provizorium je zkrátka špatně. Jak již plyne ze slova provizorium, není to standardní. Letos sice stát také bude mít rozpočtové provizorium, protože nová sněmovna rozpočet neschválí, ale i stát vždycky schvaluje řádný rozpočet někdy na začátku prosince. Podle mého názoru není žádný problém nachystat rozpočet včas. Pouze pro město Třebíč to problém je už asi od roku 1991,“ sdělil Barák.