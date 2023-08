Za vícepráce při instalaci nových semaforů zaplatí Třebíč přes tři miliony korun

Ani Ondřej Stárek není z víceprací nadšený. „Myslím, že při zadávání stavební zakázky by měly být už zkraje stanovené nějaké limity v projektu. A to nejen časové, ale třeba i na nákup dalšího materiálu a práce navíc,“ zamyslel se Stárek, který to připodobnil své práci. „Nejsem stavař, ale systémový analytik, takže přesně nevím, co příprava stavby obnáší. Ale já osobně při práci většinou dostanu jasné zadání. Je jasné, že se při řešení nějakého problému s kolegy občas zasekneme na něčem, s čím jsme nepočítali, ale to už se většinou zohledňuje právě v zadání. Těžko ale říct, zda je to takto možné nastavit u veřejných zakázek,“ dodal Třebíčan.

Výměna dlažby a sloupů

Nynější vícepráce projednávali radní na své osmnácté schůzi před několika dny. Jen necelý měsíc předtím na šestnácté schůzi řešili vícepráce za více než tři miliony korun. Tato diskuze se týkala například přesunu stožárů jak pro semafory, tak veřejného osvětlení. Sloupy nebylo možné umístit na požadované místo kvůli tomu, že projekt nepočítal s existencí inženýrských sítí vedoucích pod stožáry. Podobná záležitost nastala i nyní. „Na křižovatce Bráfovy ulice s Husovou jsme teď museli osadit vyšší výložníkový stožár, než s jakým jsme původně počítali. Měl tam být čtyřmetrový, ale z důvodu vzrostlé zeleně zde byl nakonec použit sloup pětimetrový. Dále se třeba musela vyměnit běžná dlažba za takzvanou slepeckou,“ popsala mluvčí města Irini Martakidisová vícepráce, které dosáhly částky tři sta tisíc korun.

Další navýšení o sto padesát tisíc se týkalo křižovatky ulic 9. května, U Obůrky, Račerovické a U Kuchyňky. „Z důvodu požadavku dopravního inspektorátu tam bylo nutné na stožáry doplnit návěstidla,“ uvedla mluvčí.

Navyšování cen kritizuje třebíčská opozice. Její lídr Jaromír Barák vícepráce nazývá strašákem. „Ta situace se totiž stále opakuje. Vícepráce bývají u těchto zakázek pravidelně, což se nám coby opozici samozřejmě nelíbí. Vždycky se to vysoutěží za nějakou cenu, která se v průběhu prací navýší. To ukazuje, že se jedná o špatně připravené projekty – a vzhledem k četnosti těch víceprací už se nabízí otázka, zda je to náhoda,“ podotkl Barák.