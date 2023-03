/VIZUALIZACE, VIDEO/ Severozápadní část Třebíče se s trochou nadsázky promění v jedno velké sportovně-relaxační centrum. Město totiž hodlá zmodernizovat a rozšířit zdejší areály u Zámiše a Bažantnice.

Třebíč chystá rozšíření relaxačních areálů u Zámiše a Bažantnice | Video: Deník/Milan Krčmář

„U Zámiše, v areálu bývalého baseballového hřiště, chceme vytvořit zázemí v podobě občerstvení pro rodiny s dětmi. Kolem by měla být různá zelená hřiště, parkovací stání a Stellplatzy. To jsou parkovací místa pro karavany a obytné vozy,“ přiblížil starosta Pavel Pacal.

Ještě větší záměry chystá radnice u nedaleké Bažantnice. „Pustíme se do úprav za odbočkou při cestě na Račerovice, kde je v současné době odpočívka a parkovací místa. Za ní by měla vyrůst atrakce typu pumptrack či skatepark. Bude to tam kompletně zalesněné, protkané stezkami. Počítáme zde také se vznikem lehké biatlonové střelnice,“ doplnil starosta.

Nový ceník jízdného v Třebíči: zlevní celoroční, jednotlivé jízdenky podraží

Podle něj jsou už nyní oba areály hodně využívané lidmi. Město si proto slibuje, že novinky tato místa ještě více zatraktivní. Nyní proto oslovilo odborné firmy, aby se přihlásily do výběrového řízení na vytvoření projektu pro modernizaci Zámiše i Bažantnice.

„Předpokládané náklady na projektovou dokumentaci jsou kolem 830 tisíc korun v případě Zámiše a 1,7 milionu u Bažantnice. Předpokládáme, že k výstavbě dojde v letech 2024 a 2025,“ informoval Pacal.