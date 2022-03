Třebíč chystá dokumentární film o historii města. O čem vypoví?

Jako třešničku na dortu k revitalizaci Karlova náměstí se Třebíčané mohou těšit na dokumentární film. Ten bude vycházet z toho, co o městě během revitalizace zjistili archeologové z vykopávek, které zde probíhaly. Snímek bude mít asi osm až třináct minut. „Představíme ho během slavnostního otevření náměstí. Dále bude k dispozici v expozici Předzámčí a základním a středním školám v Třebíči, které jej budou moci využít při výuce historie. Měla by to být animovaná ukázka toho, jak ze zelené louky vznikalo město Třebíč až do současné podoby,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Třebíč. | Foto: Deník/ František Vondrák

Film připraví společnost Spectrum Brands z Brna, která má podle Pacala dobré reference. Zároveň dodal, že na tuto zakázku neproběhlo klasické výběrové řízení. „Bylo to na oslovení ze strany města. U těchto uměleckých děl veřejné zakázky příliš nefungují. Spíš to bylo na doporučení archeologů, kteří věděli, že tato společnost už má s podobnými projekty zkušenosti. Stejná společnost navíc připravovala i videomapping na budovu radnice v roce 2018. Tehdy jsme si pomocí jejích animací připomněli sto let Československa,“ připomněl starosta. Snímek bude stát zhruba jeden milion a tři sta tisíc korun.