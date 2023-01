Historický průzkum zřejmě město opět svěří jihlavským archeologům. „Pracovali i na Karlově náměstí a my bychom chtěli, aby následující práce měly návaznost. Pak z toho bude možné udělat ucelený závěr,“ vysvětlil starosta Pavel Pacal.

Třebíč stojí na hnoji. A byla hráčské doupě, vyznívá zatím z výzkumu

Tým jihlavských archeologů vedl Aleš Hoch. Ten se na nové vykopávky již těší. „Nechci zatím předjímat, ale asi nejzásadnější bude prostor kolem kostela svatého Martina. Tam předpokládáme nejstarší osídlení v podobě ohrazeného osídlení, které historicky předcházelo ještě městu. Už asi před patnácti lety v těchto místech kolegové dělali průzkum. Je možné, že na místě dnešního kostela stával ještě starší,“ sdělil s tím, že v blízkosti kostela dříve býval i hřbitov.

Také starosta je zvědavý, co se pod zemí opět najde. „Dlouhá léta se mluví o tom, že v Hasskově ulici jsou velmi hluboké sklepy, které propojují části ulice. Doposud to byla pouze teorie, protože nikdo nikdy žádný z těch sklepů neviděl,“ uvedl Pacal.

Úkryty

Podle Hocha nelze existenci sklepů vyloučit. „Ty zkazky o nich znám. Pokud tam něco je, mohly to být sklepy, které v případě ohrožení města mohly Třebíčanům sloužit jako úkryty. Zda je ale objevíme, to také záleží na tom, jak hluboko se ve výzkumu půjde,“ upřesnil šéf archeologů.

Na novinky, které stovky let čekají pod třebíčskou dlažbou, se těší Alois Buriánek. „Když byli archeologové na Karlově náměstí, občas jsem je sledoval. To, co tam objevili, je fascinující. Člověk si hned udělá lepší představu, jak tady lidé žili ve středověku. Moc se mi líbí ta nová expozice o archeologii, která je na zámku. A koupil jsem si i maketu té zvláštní hrací kostky, kterou město nyní prodává jako vzpomínku na výzkum,“ sdělil třebíčský patriot.

Archeologové sepsali knihu o tom, co nalezli v Třebíči na náměstí. Podívejte se

Stavební práce by měly začít v dubnu letošního roku a pokračovat až do dubna roku následujícího. Letos by se mělo kopat hlavně v Kotlářské ulici a na Martinském náměstí. „Záměr je udělat co nejdříve Kotlářskou ulici. Finální harmonogram budeme vědět, až vybereme zhotovitele, na kterého jsme nyní vypsali výběrové řízení. Ten pak stanoví postup prací, aby to šlo co nejrychleji. Naší snahou je dělat hodně věcí za provozu tak, aby vše bylo co nejrychleji hotovo,“ informoval starosta.

Stavební práce budou podobné těm na Karlově náměstí. Město zde natáhne veškeré nové sítě, upraví chodníky a komunikace. „Zůstane tam šatovská dlažba. Konkrétně u chodníku v Hasskově ulici dojde k jeho rozšíření. Úpravy čekají veškerá veřejná prostranství, na Martinském náměstí i zeleň. Parkoviště na Martinském náměstí zůstane,“ objasnil Pacal.

Práce na Martinském náměstí, v Hasskově a Kotlářské ulici

Stát budou asi 55 milionů korun, část zaplatí Svazek vodovodů a kanalizací.

Město je hradí ze svého rozpočtu bez dotace.

Navazují na revitalizaci Karlova náměstí, čímž se vzhled centra města sjednotí.

Potrvají od dubna 2023 do dubna 2024.