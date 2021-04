Třebíč chce směnit pozemky u Zámiše, mohl by tam vzniknout skatepark a pumptrack

Dalšího rozšíření nabídky sportovních aktivit by se mohl dočkat sportovní okruh Zámiš Bažantnice. Město Třebíč by tam chtělo směnit pozemky, na kterých by v budoucnosti mohl vyrůst pumptrack a skatepark. Záměr směny pozemků musí ještě schválit zastupitelstvo.

Sportovní okruh Zámiš - Bažantnice by se mohl dočkat dalšího rozšíření. | Foto: se souhlasem MÚ Třebíč

Jde o parcely, které se nachází pod bývalým basebalovým hřištěm u Zámiše. „Pozemky byly v soukromých rukou ale podařilo se domluvit s majiteli o částečně směně. V jednom případě je tam ještě finanční doplatek ze strany města, protože pozemky jsou ve spoluvlastnictví dvou osob, přičemž jedna pozemky chce, druhá chce finanční kompenzaci,“ popsal starosta města Pavel Pacal. Na místě by pak mohly vzniknout aktivity pro rodiny s dětmi. „Mohlo by tam být hřiště, je tam prostor pro vybudování skatepark a pumptracku. Mluvilo se o tom v Třebíči dlouhodobě, ale až nyní se našel vhodný prostor. Vstřícné gesto. Radnice v Moravských Budějovicích odpustila poplatky za zahrádky Přečíst článek › Dále by tam mohla být plocha pro dovednostní jízdy na kole začínajících malých cyklistů, kterou by doplnilo vhodné posezení s občerstvením,“ nastínil Pacal. Pokud vše půjde dobře, začnou stavět příští rok Jakmile město dokončí transakci, zadá územní studii. „Měla by řešit celý prostor. Na základě této studie vznikne časový plán. Předpokládám, že když vše dobře půjde a budeme optimističtí a najdeme finanční prostředky, tak bychom se koncem příštího roku mohli pustit do nějaké realizace,“ plánoval starosta.

