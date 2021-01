Důvodem prodeje je snaha Lékařského domu do budovy více investovat. „Objekt stomatologické kliniky se budeme snažit zrekonstruovat ve stejném duchu jako je vedlejší všeobecná poliklinika, do které investujeme průběžně každý rok,“ sdělil manažer Lékařského domu Luboš Partl.

Poliklinika Vltavínská



* budovy bylo dokončeny v roce 1978

* část objektu zakoupil Lékařský dům v roce 1996 v rámci privatizace

* v roce 1990 byla přistavěna Stomatologická klinika, kterou od roku 1997 vlastní město

* Společnost tvoří seskupení 26 lékařů, kteří provozují v areálu polikliniky zdravotnickou praxi

* celkem se v areálu nachází 69 ordinací a dalších 8 velkých zdravotnických pracovišť

Město odprodej zvažuje na základě podnětu od Lékařského domu. „ Budova je doposud v majetku města. Lékařský dům ji měl v dlouhodobém pronájmu. Město Třebíč je maximálně spokojeno s tím, jak poliklinika jako taková funguje a protože Lékařský dům chce více investovat do budovy, kterou má pronajatou, připadá nám logické aby byl vlastníkem,“ vysvětlil Pacal.

V případě dalších zájemců by město odprodej nejspíš neschválilo. „Našim cílem není nabízet tuto nemovitost na volný trh, bez ohledu na to, co v ní bude a snažit se z ní získat co nejvíc peněz. V první řadě, a to je to nejdůležitější, chceme uchovat kvalitní a dostupnou lékařskou službu, která tam dlouhodobě funguje. Lékařský dům, který tuto péči poskytuje, odvádí kvalitní práci, se kterou jsme spokojeni jak my tak spoluobčané,“ dodal starosta.

Změna majitele místním příliš nevadí. „Pokud zůstane zachovaná dostupnost doktorů, tak mi to nevadí. Navíc když budovu chtějí opravit a investovat tam peníze, je dobře, že bude v jejich vlastnictví,“ mínil Antonín Doležal.

Kromě budov polikliniky se změn a rekonstrukce dočkalo i parkoviště před budovou. „Rozšířili jsme jej o dalších pětapadesát parkovacích míst, k tomuto počtu přibylo i dalších sedm míst pro ZTP,“ dodal vedoucí odboru dopravy Aleš Kratina.