Třebíč láká nové obyvatele na roční jízdné zdarma. Starousedlíkům se to nelíbí

Přistěhujete se do Třebíče a máte na rok městskou autobusovou dopravu zdarma. A k tomu dostanete vstupenku do památek a do aquaparku. Takto nyní láká vedení města nové obyvatele. Některým starousedlíkům se to ale příliš nelíbí.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Třebíč v zimě. | Foto: Pavel Skála

Například Stanislava Krátká se domnívá, že lidi, kteří v Třebíči už mají nahlášený trvalý pobyt, radnice diskriminuje. „Je to nespravedlivé. Já jsem tedy už v důchodu, autobusy mám zdarma, ale dcera dá za roční jízdenku přes dva tisíce. A vnuk za tu žákovskou osm stovek. To jsou tři tisíce ročně. Všichni tu bydlíme celý život. A teď přijde nějaká početnější rodina a bude si rok jezdit zdarma?“ uvedla Krátká. Starosta Pavel Pacal oponuje, že městu nejde ani tak o nově příchozí, nýbrž o ty, kteří ve městě již bydlí, ale nemají tu zařízený trvalý pobyt. „Rozhodli jsme se podpořit status trvalého pobytu v Třebíči. Chceme občanům, kteří ve městě bydlí, ale nemají na matrice nahlášené trvalé bydliště v Třebíči, tuto možnost připomenout a zároveň je motivovat,“ vysvětlil Pacal. Třebíči v posledních létech citelně ubylo obyvatel. To se zákonitě projevuje v městském rozpočtu. Zatímco v roce 2011 zde žilo téměř osmatřicet tisíc lidí, k 1. lednu 2022 to bylo lehce přes čtyřiatřicet tisíc. Čtyřtisícový úbytek během deseti let je citelný. Z Rakouska se přestěhuje do Okříšek, o nové byty je zájem Pobídka pro nově příchozí platí od počátku ledna tohoto roku. „Vycházeli jsme z dat mobilních operátorů. Přes den jsou to i ti, kteří zde pracují a odpoledne odjíždějí – ale když se vezmou data z noci, pořád je to oproti statistice velký rozdíl. Ty lidi ale nic nenutí k tomu, aby si zde trvalý pobyt vyřídili, proto je takto oslovujeme. V současné době evidujeme čtrnáct dospělých a devět dětí, kteří naší nabídky využili,“ doplnil starosta. Radnice argumentuje také tím, že jízdné v MHD bez poplatku je nejen zajímavým benefitem pro ty, kteří si přihlásí trvalé bydliště v Třebíči, ale také způsob, jak ulevit městu od aut. Zároveň prý připravuje ještě další zvýhodnění v podobě systému rezidentních parkovacích karet. „Na parkovací místo bude mít nárok jen ten, kdo bude mít v Třebíči trvalé bydliště. Ostatní si za parkování připlatí,“ sdělil Pacal. Podobnou cestou chtějí na Vysočině jít i Jihlava či Žďár nad Sázavou. Podle třebíčského advokáta Martina Lorence lze na záležitost nahlížet z více úhlů. „Je pravda, že je zvýhodněn neobčan, tedy člověk, který zde dosud nemá pobyt, na úkor občana. Avšak město tímto krokem sleduje zajištění vyššího příjmu do obecního rozpočtu, což lze chápat jako legitimní cíl, kterým může být diskriminace stávajících občanů ospravedlněna, neboť z vyššího příjmu do obecního rozpočtu budou mít prospěch právě občané. Některá města podnikla podobné kroky už dříve,“ sdělil Lorenc. Kupříkladu Jihlava v roce 2005 potřebovala více než padesát tisíc obyvatel. Tak by se totiž dostala na lepší kvóty při přerozdělování daní – a tím tedy i navýšení peněz do rozpočtu. Nově příchozím proto slíbila tři tisíce korun. Akce se jí vyplatila, počet obyvatel stoupl nad požadovanou mez a městská pokladna získala šestadvacet milionů navíc. Info: Bonusy pro nově přihlášené do Třebíče: Roční jízdné v MHD zdarma Jednorázové vstupy do aquparku a na památky (vstupenky dostane nově přihlášený na matrice). Současný oficiální počet obyvatel Třebíče: 34 300.

Předplaťte si Deník.cz a čtěte vše bez limitu a omezení. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu